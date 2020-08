Nice : le Tour de France sera en "quasi huis-clos" pour le départ samedi

Le Tour de France, véritable tradition de la saison estivale française, est une manifestation populaire, dynamique et fédératrice, suivie par des millions de personnes dans le monde entier, l’annuler aurait été une catastrophe pour notre pays. Renaud Muselier

Un protocole sanitaire sur-mesure

Lors d'une conférence de presse exceptionnelle donnée à l'Acropolis à Nice, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé que le grand départ du Tour de France prévu samedi 29 août à Nice se fera en "quasi huis-clos".Pour les deux premières étapes, qui se courent dans la région de Nice samedi et dimanche, les spectateurs le long du parcours devront être masqués , et aucun véhicule ne pourra stationner dans les cols Cette décision est la conséquence du passage du département des Alpes-Maritimes en "zone rouge" pour le coronavirus. Ce mercredi 27 août, le Premier ministre Jean Castex a placé les Alpes-Maritimes, le Var et 17 autres départements en zone de circulation active du virus . Le gouvernement constate une "recrudescence incontestable de l'épidémie" sur tout le territoire, a -t-il indiqué en conférence de presse.Lors de cette conférence de presse à Matignon, la question du Tour de France a été abordée. Jean Castex a alors déclaré que l'Etat avait pris "un certain nombre de dispositions avec l'organisateur du Tour de France". "Territoire traversé par territoire traversé, nous avons veillé à ce qu'il y ait des prescriptions, des contrôles pour éviter des rassemblements massifs de population, poursuit-il. C'est un équilibre difficile. Les lieux de rassemblement un peu anarchiques sont les endroits où il n'y a pas d'organisateur. Le Tour de France dispose d'un organisateur."Le président de la région PACA, Renaud Muselier s'est félicité du mainten de la manifestation :La semaine dernière, Christian Prudhomme, le directeur du Tour, et le maire de Nice avait présenté l'ensemble du protocole sanitaire prévu pour la compétition . Celui-ci, établi en collaboration avec les collectivités, les instances sportives et les services de l'Etat, doit garantir la sécurité des coureurs et du public.En amont de la compétition, l'ensemble des organisateurs et des journalistes accrédités doivent être testés avec un test PCR. De leur côté, les coureurs seront testés tous les jours pour savoir s'ils peuvent prendre le départ le lendemain.La ville de Nice a pris la décision d'annuler tous les évènements sportifs de plus de 300 compétiteurs le 14 août dernier. Le marathon Nice-Cannes, le semi-marathon et l'Iron Man avait donc été annulés. Le Tour de France, comprenant 176 coureurs, n'est donc pas concerné par ces annulations.