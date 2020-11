Tempête Alex : le chanteur Julien Doré à la rencontre des sinistrés ce weekend dans la Vésubie

100 000 euros par jour. En 48 heures, la cagnotte de la tombola en faveur des sinistrés de la tempête Alex a doublé. Lancée ce vendredi, elle atteint samedi 200 000 euros.

Le chanteur est très impressionné par la rapidité et l’intensité de la générosité des donateurs.

Julien Doré a voulu participer à cette tombola organisée avec le Secours populaire car les vallées des Alpes-Maritimes lui tiennent à cœur, la Roya et plus particulièrement la Vésubie.

"Je ne vous oublie pas" a répondu ce samedi le chanteur français à un habitant qui l'interpellait à ce sujet comme le montre cette vidéo de France Bleu Azur.

Julien Doré, à gauche, et les bénévoles du Secours populaire échangent avec le maire de Saint-Martin-Vésubie. • © Daniel Gerner / France Télévisions

Le Secours Populaire au plus près des sinistrés

Julien Doré et les bénévoles du Secours populaire se sont ensuite rendu en mairie de Saint-Martin-Vésubie, village durement touché par les intempéries , pour échanger avec le maire.

Le Secours Populaire se mobilise pour collecter des fonds et des dons matériels pour les sinistrés de la tempête Alex. Depuis le 12 octobre, le Secours Populaire s'est implanté au plus près des dégâts pour venir en aide, en installant une antenne à Saint-Martin-Vésubie et une à Breil-sur-Roya.

Une antenne mobile sillonne également les vallées de la Vésubie et de la Tinée pour apporter un soutien aux personnes les plus isolées. La totalité de l'argent récolté lors de la tombola sera reversé au Secours Populaire des Alpes-Maritimes.

Nikos, Katerine, Eddy de Pretto...

Avez-vous déjà rêvé d'avoir une ceinture de judo appartenant à Teddy Riner ? Ou encore le costume que portait Florence Foresti pour présenter la cérémonie des Césars ? Le Secours Populaire va rendre cela possible.

J’organise une tombola avec une vingtaine de lots d’ami.e.s artistes et sportifs afin de lever des fonds pour les sinistrés des Alpes-Maritimes par la tempête Alex. 100% des ventes de tickets seront reversées au @SecoursPop Alpes Maritimes. RDV sur https://t.co/gl0vPK9eGc 🏔🍀 pic.twitter.com/bLVgq6woD5 — Julien Doré (@jdoreofficiel) November 18, 2020

Tous les lots proposés, à vous de choisir :

Alain Chabat : une affiche du film RRRrrrr!!! dédicacée par toute l'équipe des Robins des bois.

Angèle : un mini synté.

Antoine Griezmann : un maillot dédicacé.

Eddy de Pretto : le manuscrit de la chanson Kid.

L'équipe du PSG : un maillot dédicacé par toute l'équipe.

L'équipe de l'OGC Nice : un cadre avec le maillot du capitaine Dante porté lors du match Nice-Lille du 25 octobre dernier et signé de toute l'équipe et du coach Patrick Viera.

Florence Foresti : le costume porté lors de la cérémonie des Césars.

Francis Cabrel : le manuscrit de "Je l'aime à mourir".

Francis Cabrel : le manuscrit de "Petite marie".

Goledzinowski : une photo unique dédicacée.

Isabelle Adjani : une paire de ses chaussures.

Jean-Jacques Goldmann : son violon électrique de la tournée 2002 "Un tour Ensemble".

Julien Doré : la mini-moto du clip du Lac.

Julien Doré : le casque mini moto porté lors du clip du Lac.

Julien Doré : la veste portée lors du clip du Lac.

Julien Doré : un disque de diamant gravé à votre nom.

Julien Doré : un déjeuner avec Julien et ses musiciens lors d'une répétition pour sa prochaine tournée.

Louane : une guitare dédicacée.

Michel Polnareff : une lithographie unique.

Nicola Sirkis : une guitare dédicacée.

Nikos Aliagas : une photo originale dédicacée.

Nikola Karabatic : un maillot de handball dédicacé.

Philippe Katerine : un costume d'un clip. Combi paillettes.

Soprano : un disque d'or.

Teddy Riner : une ceinture de judo dédicacée.

Teddy Thomas : un maillot de rugby dédicacé.

Thierry Omeyer : un maillot de handball dédicacé.

