VIDEO. Les images du record du monde du Niçois Arthur Guérin-Boëri, il a nagé 120 m sous la glace

Cela faisait deux ans qu'il préparait ce record. Arthur Guérin-Boëri vient d'établir ce jeudi 5 mars un nouveau record d'apnée. Le Niçois a plongé dans un lac gelé en Finlande, dans une eau à deux degrés pour nager 120 mètres sous la glace.

Vêtu d'une combinaison de 2 millimètres d'épaisseur, il a réalisé un véritable exploit :

C'est un engagement sportif, avec des entraînements d'apnée, c'est aussi un travail d'acclimatation au froid. Et un travail, de chef d'entreprise pour organiser l'expédition, faire la communication, trouver des sponsors,

L'apéniste à plongé au bout du monde, dans le lac Sonnanen en Finlande :

Ce record est la plus longue distance jamais réalisée sous la glace en apnée dynamique (nage à l'horizontale, pas en profondeur) à la brasse.

Ce champion de 36 ans, avait déjà marqué l'histoire de l'apnée sous glace, devenue une discipline à part entière de la Fédération internationale de plongée (CMAS) depuis janvier. En mars 2017, il avait effectué 175 m en combinaison (5 mm d'épaisseur) et avec monopalme, dans ce même lac Sonnanen.



C'est un sport thérapie, je n'étais pas bien dans mes baskets, dans la vie que je menais. Il me fallait quelque chose pour me recadrer, l'apnée est arrivée à ce moment-là. Je me suis accompli dedans, la réussite est venue assez vite,

souligne-t-il à l'AFP.