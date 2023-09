"Tapie" : cinq choses à savoir sur la série événement de Netflix

Le vrai-faux biopic sur Bernard Tapie sort ce mercredi sur la plateforme de streaming. En sept épisodes, la série entend retracer de manière romanesque la vie du célèbre homme d'affaires et ancien président de l'OM.

La série événement est l'une des plus attendues de cette rentrée mais aussi controversée pour les fans de l'homme d'affaires. Ce mercredi 13 septembre, Netflix diffuse Tapie, un biopic fictionnel sur Bernard Tapie, de son ascension irrésistible à sa chute. Voici ce qu'il faut en retenir.

Un portrait romanesque de Bernard Tapie et de son parcours hors du commun

En sept épisodes de 50 minutes chacun, les réalisateurs Tristan Séguéla et Olivier Demangel racontent les grands moments de la vie de Bernard Tapie. Sur une période de 30 ans, la série relate les réussites et les déboires de l'entrepreneur, son improbable carrière musicale, son ascension politique pour finir avec ses démêlés avec la justice dans le cadre de l'affaire du match truqué OM-Valenciennes et son incarcération à la prison de la santé en 1997.

Un casting impressionnant

À l'affiche de la série, Laurent Laffite de la Comédie-Française incarne de manière bluffante l'homme d'affaires. "Ce qui m'intéressait chez Tapie, c'était justement que c'était un personnage", explique-t-il auprès de France Bleu . "Et pour un acteur, c'est fantastique, quelqu'un qui en même temps dans sa manière d'être dégage quelque chose d'assez théâtral et résume beaucoup de contradictions franco-françaises et de caractère".

À ses côtés de nombreux acteurs confirmés composent la distribution impressionnante de la série. Comme Joséphine Japy,César du meilleur espoir féminin en 2015, qui campe Dominique l'épouse de Bernard Tapie, Fabrice Luchini, Antoine Reinartz César du meilleur second rôle pour 120 battements par minute, ou encore Camille Chamoux, Samuel Labarthe,et Ophélia Kolb.

Une série critiquée par le clan Tapie

Sollicité par les réalisateurs de la série, Bernard Tapie s'était opposé catégoriquement au projet. "J'étais contre" avait-il déclaré dans un entretien accordé en juin 2021 à Nice Matin " Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien, jugeait Tapie.. (…) Emprunter mon nom, c’est lourd. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose."

Craignant un portrait peu flatteur de l'homme d'affaires, la famille Tapie était vent debout contre la série . "L’irrespect n’a pas de limites ", regrettait ainsi sa fille Sophie Tapie sur Instagram . "Cette série, je ne la redoute pas, je la déplore ", a également tancé Dominique Tapie, dans Monaco-matin. ". "Les producteurs disent que c’est une fiction. Mais une fiction qui s’appelle Bernard Tapie… je trouve cela incroyable, je ne cautionne pas. Et je rappelle qu’on ne nous a absolument pas consultés".

Au mois d'avril, suite une publication de Netflix, depuis retirée, qualifiant le businessman d'arnaqueur, une pétition pour le boycott de la série avait été lancée par les fans de l'homme d'affaires.

Après l'avoir vue, Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie, estime que la série est "fortement cliché" . "La vie de mon père était tellement riche en soi qu'on pouvait la raconter comme telle", regrette-t-il auprès de France Bleu Provence. Là, le spectateur ne sait pas si ce qu'il voit, c'est de la fiction ou de la réalité".

Des prises de liberté avec la réalité

De l'aveu de Laurent Laffite, interprète de Tapie, le scénario de la série "est à 50 % véridique et à 50 % inventé. Moi c’est pareil, j’ai pris 50 % de Tapie et 50 % de moi." a indiqué l'acteur à 20 minutes. Auprès de nos confrères de Première ,Tristan Séguéla et Olivier Demangel assument avoir réalisé "un biopic sur l’homme, plus libre qu’un biopic des faits, avec une part de subjectivité très forte ".

Certains événements de la série sont ainsi inventés rapportent le Parisien.

Bernard Tapie n'a pas eu deux enfants, Stéphanie et Victor, qui n'existent d'ailleurs pas dans la réalité, comme le suggèrent la minisérie, mais quatre : Nathalie et Stéphane, nés de son premier mariage et Sophie et Laurent de son union avec Dominique.

Autre scène inventée, des manifestants de l'usine de piles Wonder, mise en difficulté par Tapie ne sont jamais venus perturber l'enregistrement d'une émission à laquelle participait le businessman. Un écart avec la réalité assumé par Olivier Demangel, coréalisateur de la série . "On a dû déplacer temporellement certains moments pour aider la dramaturgie" affirme-t-il auprès du Parisien.

Les critiques globalement conquis par la série

La minisérie Tapie a été favorablement accueillie par la plupart des critiques. Le Parisien estime que la série est "ultra-efficace, au rythme enlevé, drôle et sombre à la fois, aux dialogues savoureux, portée par un casting de luxe". Même son de cloche au Monde qui apprécie la distribution "impeccable de la série". Si pour les Échos le récit de Tapie reste assez classique, la série est transcendée par des scènes notamment sur la période politique "qui ne manque pas de saveurs" .