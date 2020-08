Martigues, Port-de-Bouc: multiples départs de feu, un énorme dispositif pompiers déployé sur place

De multiples départs de feu sont en cours entre Martigues et Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône. les canadairs, le DASH et des centaines de pompiers sont mobilisés pour tenter d'évacuer les maisons menacées et éteindre le feu.

L'épaisse fumée des multiples incendies se propage, la circulation est difficile. Il est recommandé de se mettre à l'abris. • © Pauline Guigou/FTV

[#Incendie] Intervention en cours @Pompiers_13 et @PoliceNat13. Incendie avec multiples foyers secteur Port de Bouc. Evitez le secteur. Evitez de vous engager sur la RN568. Respectez les instructions des #Policiers. Facilitez l'accès aux secours. pic.twitter.com/xDhhMbS2cr — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 4, 2020

🔥⚠️ 16h14 : Départ de feu de forêt sur la Merindole, Port-de-Bouc. Si vous êtes dans la trajectoire de la fumée,... Publiée par Fire Chaser 13 sur Mardi 4 août 2020

Conditions climatiques compliquées

@maritimamedias gros feu a port de bouc quartier les comtes pic.twitter.com/RCAeDyAWi8 — Nouni13 (@Nouni13Ym) August 4, 2020

Grosse fumée d’incendie sur commune de port de bouc fos visible à des kilomètres !! Gros moyens engagés @maritimamedias @villeistres pic.twitter.com/8kAKJRAsv2 — Infos du 13 🇫🇷 (@infosdu13) August 4, 2020

Des centaines de pompiers des Bouches-du-Rhône interviennent sur Port-de-Bouc et Martigues pour de multiples départs de feux dans la forêt de Mérindole à proximité de la ville, vers le quartier Jonquières et près duViaduc.Un troisième départ de feu est signalé du côté de la mède.La circulation est arrêtée sur l'A55.Les habitants sont priés de se confiner chez eux.Les habitations les plus proches sont en train d'être évacuées.Pour les personnes qui ne peuvent rester chez elles, il y a un point de ralliement à la Salle Gagarine de Port-de-Bouc.La police nationale rappelle qu'il faut éviter de s'engager sur la RN 568, en raison des multiples départs de feu à Port-de-Bouc.La fumée est très épaisse.Le feu s'est déclenché vers 16h15 et aurait sauté la départementale D50. Le vent souffle actuellement par rafales à 90km/h.La fumée épaisse est visible depuis MarseilleLes secours sont en train d'arriver, les canadairs sont sur place. Les gros moyens sont déployés avec un Dash, cet avion qui projette un produit retardant.L'alerte incendie est maximale depuis trois jours consécutifs en raison du mistral et de la forte sécheresse qui sévit depuis près de 50 jours et les fortes températures approchant les 40° par endroits dans le département.