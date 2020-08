Covid-19 : "Nous demandons le report de la rentrée scolaire"

Le Snuipp-FSU, syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC, affilié à la FSU, demande le report de la rentrée scolaire d'une semaine.



Le département des Bouches-du-Rhône est une "zone de circulation active du virus". Pour le moment, aucune mesure particulière n'est prévue dans les classes du territoire.



"On va vivre cette année une rentrée hors norme. Nous nous attendons à de nouvelles mesures, mais à dix jours de la rentrée, elles ne sont toujours pas arrivées. Elles ne peuvent pas s'improviser la veille pour le lendemain", indique Virginie Aklionati du Snuipp-FSU.

Tous les élèves le 3 septembre

Au cas par cas

🔴#Covid19 Point de situation du 18/08 en #Paca

Depuis le début de l'épidémie

▶22 591 personnes positives (+1 137)

▶974 personnes décédées

▶5 872 retours à domicile



Actuellement

▶344 personnes hospitalisées (-58)

▶16 personnes en réanimation (+1)https://t.co/lJmHuicsZV pic.twitter.com/oKzakRc4sx — ARS Paca (@ARSPaca) August 18, 2020

"Le dernier protocole pose question"

#rentree2020 "Ce protocole a été rédigé quand les signaux étaient au vert mais aujourd’hui, ils passent de toute évidence à l’orange et il est nécessaire de le renforcer notamment sur le port du masque, l’aération des salles de classe" https://t.co/9Efo54eXxb via @BFMTV — SNES-FSU (@SNESFSU) August 17, 2020

Une inquiètude partagée par les parents

📌L'accueil de tous les élèves, dans le respect des gestes barrières, est le scénario de référence de la #Rentrée2020



Si localement la situation sanitaire l'exige, un plan de #ContinuitéPédagogique anticipe la mise en place d'organisations adaptées ▶ https://t.co/qHj4SPyPYN pic.twitter.com/Gci3xTmTXm — éduscol (@Eduscol) August 17, 2020

Alors que le virus circule activemen t en France et plus particulièrement dans notre région, parents et enseignants se posent des questions sur le déroulé de cette rentrée scolaire qui débute le 1er septembre."On oblige les gens à mettre des masques dans la rue mais pas dans les établissements, certains professeurs considérés comme "vulnérables" s'inquiètent des conditions de reprises", précise Christophe Merlino, représentant FCPE13.Si ce jour-là, l'accueil se fera par tranche en fonction des niveaux, le 3 septembre, tous les élèves seront présents .Pour le moment "le protocole en vigueur est le dernier publié sur le site du ministère de l'éducation et aucune directive n'est encore arrivée" précise l'académie d'Aix-Marseille sur les mesures à prendre.L'Agence Régionale de Santé précise de son coté que "pour le moment rien n'est prévu concernant la rentrée scolaire mais si des cas positifs étaient détectés dans les établissements, il pourrait y avoir des fermetures de classes et d'établissements en fonction de la sitution".Une gestion au cas par cas comme c'est le cas pour le moment dans différents établissements recevant du public et si des foyers actifs sont repérés.Laurent Tramoni, du syndicat SNES-FSU est plus inquiet, comme ses collègues enseignants, il ne comprend pas pourquoi, "le ministère de l'éducation a publié il y a quelques jours, un nouveau protocole très assoupli alors que les signaux d'une reprise de l'épidémie semblent se dessiner".Un protocole établi sans concertation avec les parents d'élèves ni les syndicats.Un rebond de l'épidemie semble se dessiner et il nous semble que ce nouveau protocole est à contre-courant de la tendance", insite un autre enseignant.Pour Clotilde, maman de deux enfants scolarisés en CE1 et CM2, "on attend des informations de l'école, on croise les doigts pour que tout se passe bien, mais les nouveaux cas positifs un peu partout, cela nous inquiète".Le ministère de l’Education nationale a publié un plan de continuité pédagogique pour cette rentrée, à déployer localement en fonction de l’évolution de l’épidémie.Gabriel Attal, le porte-parole du gouverenement en visite ce lundi 17 août 2020 à Marseille. Il est revenu sur certains points relatifs à la rentrée."Il y a un protocole sanitaire qui a été défini. Il prévoit trois scénarios, en fonction de la circulation de l'épidémie. Ce protocole va des simples mesure barrières à la fermeture d'établissements concernées par des cas", précise Gabriel Attal.Jean -Michel Blanquer doit faire une allocution le 26 août prochain au sujet de la rentrée scolaire précise le porte-parole."On va tous apprendre devant notre télévision ce qu'il va falloir faire, ce n'est pas sérieux, si proche de la rentrée", déplore Christophe Merlino, responsable de la FCPE13.Contactée, la Ville de Marseille n'a pas encore répondu à nos sollicitations à ce sujet et sur les mesures mises en place à la rentrée.