"C'est une question de vie ou de mort" : amortisseurs, filtres à huile... 80 000 pièces détachées automobiles de contrefaçon saisies

Des pièces dangereuses pour la sécurité des automobilistes qui seraient tombés dessus : filtres à air, à huile et à carburant, caches, joints de culasses, amortisseurs, la liste des pièces de contrefaçons saisies est longue et représentent un préjudice de près 4 millions d'euros. Ces pièces ont été trouvées sur le port de Marseille et sont présentées ce mardi 17 septembre par les services des douanes.

Le port de Marseille, zone de transit de milliers de marchandises, accueille aussi des marchandises non légales. Cet été, les services douaniers ont mis la main sur plus de 80 000 pièces détachées automobiles de contrefaçon. Ce mardi 17 septembre, ces pièces sont présentées à la presse avant d'être stockées et détruites.

La 4e saisie en un peu plus d'un an

Filtres à air, à huile et à carburant, caches, joints de culasses, amortisseurs de contrefaçon dangereuses ont été présentées ce mardi 17 septembre par le bureau des douanes de Marseille. Ces pièces étaient dans un conteneur en provenance de Turquie et à destination de l'Algérie, en transit par Marseille et l'Espagne.. "C’est la 4ᵉ saisie d’importance de ce type en un peu plus d’un an réalisée par les douaniers de Marseille", indique les services douaniers.

Un réseau bien rodé qui tente également de s'implanter dans d'autres ports du littoral, comme à Sète, pour éviter les services douaniers. C'est pour cela que les services inter-régions collaborent pour lutter contre ce trafic.

En mars 2023, un ciblage du service de contrôle du bureau des douanes de Marseille Port permet une première découverte de 47 500 pièces automobiles, dans un conteneur en provenance de Turquie. Plusieurs marques sont concernées : Renault, Citroën & Peugeot, Corteco, Volkswagen-Audi et Mahle.

En novembre 2023, ce sont 14 318 pièces détachées automobiles contrefaisant les marques Renault, Citroën & Peugeot, Volkswagen-Audi et Mahle, qui sont découvertes dans un conteneur ciblé par les douaniers, toujours sur le même flux et selon le même modus operandi.

En mars 2024, 4400 pièces de marque Renault sont appréhendées par les douaniers, sur ciblage de la cellule de ciblage maritime de Marseille (CCMM).

Enfin, fin juillet 2024, le bureau des douanes de Marseille Port cible un nouveau conteneur en provenance de Turquie . Au terme d’une fouille approfondie, le service constate la présence de pièces automobiles estampillées des marques Renault, Citroën & Peugeot, dans 20 palettes,81 cartons et emballages des marques ITEC et RICAMBIO. 11 183 pièces automobiles de contrefaçon sont ainsi interceptées. Les marques ont rapidement confirmé le caractère contrefaisant des différentes pièces.

Près de 4 millions d'euros de préjudice

Près de 80 000 pièces détachées automobiles de contrefaçon, particulièrement dangereuses pour la sécurité du consommateur, ont ainsi été interceptées. "Elles représentent un préjudice économique de près de 4 millions d’euros de valeur sur le marché légal des pièces détachées automobiles".

Ce sont des inspecteurs des douanes formés par les marques de constructeur français qui opèrent les saisies. Sur place ce matin, un expert ingénieur en contrefaçon de chez Renault explique que "c'est très dangereux pour les consommateurs qui sont abusés et c'est une question de vie et de mort".

Les pièces les plus dangereuses sont les amortisseurs, les barres antiroulis, les filtres à essence et filtres à huiles. " Ces pièces peuvent provoquer, des problèmes de freinage et entraîner des accidents mortels, il y a des risques de casse moteur et également des risques incendies".

Ces fausses pièces "menacent l’emploi en France et portent atteinte à la propriété intellectuelle des marques françaises", indique la douane, "elles sont un manque à gagner pour le budget de l’État.

En 2023, les services douaniers ont saisi 20,48 millions d’articles, au lieu de 11,53 millions en 2022. Parmi eux, 205 112 contrefaçons de véhicules et d’éléments et d’accessoires de véhicules.

Face à la persistance et à l’évolution de la menace, avec des infracteurs qui se structurent en réseaux internationaux avec des pratiques similaires à celles observées dans d’autres trafics (tabacs et stupéfiants) "la douane s’adapte à cette nouvelle menace en déployant un deuxième plan d’action national sur la période 2024-2026. Ce plan, présenté par le Ministre en charge des comptes publics en mars dernier, est résolument axé vers le démantèlement des réseaux organisés de fraude, actifs sur le territoire national" expliquent les services douaniers.

Des poursuites judiciaires engagées

"Des poursuites judiciaires ont été engagées pour certaines saisies tandis que pour d’autres saisies, les produits ont déjà été détruits ou le seront prochainement", indique les services douaniers. Après la Chine, la provenance Turquie est la plus fréquemment constatée par la douane française pour ce qui concerne des contrefaçons de pièces de rechange automobiles. "En mai dernier, une saisie de près d’un million de filtres autos de contrefaçon avait été réalisée en Turquie par l’Anti-Financial Crime Unit turque, représentant une valeur de 20 millions d’euros", précise les douanes.