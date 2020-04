Coronavirus : deux infirmières libérales agressées près de Marseille alors qu'elles effectuaient leur tournée

Honte à vous ! Honte aux agresseurs de ces deux infirmières libérales attaquées ce matin à Plan-de-Cuques ! Les sanctions doivent être exemplaires, immédiates et radicales. J’adresse mon soutien total à ces deux femmes comme à toutes les infirmières engagées face au #coronavirus. https://t.co/0sS2VoPP0R — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) April 4, 2020

Les agressions se sont déroulées samedi matin vers 6h, au début de la tournée des deux infirmières libérales, a-t-on appris auprès d'une source policière, confirmant une information de France Bleu Provence.Au volant de sa voiture, l'une d'elles a été rattrapée, puis bloquée par deux voitures. Un homme est sorti et a pointé une arme de poing en direction de l'infirmière, a-t-on confirmé de même source.L'infirmière a alors tenté le tout pour le tout, en forçant le passage, avant de se réfugier chez un patient, d'où elle a appelé la police, rapporte France Bleu Provence En parallèle, sa consoeur, âgée d'une soixantaine d'années, a également été agressée, toujours à Plan-de-Cuques.Extirpée de sa voiture, elle a été frappée à la tête. Ses agresseurs lui ont volé ses affaires. La victime a été prise en charge par les pompiers des Bouches-du-Rhône et hospitalisée à l'hôpital des armées Laveran."Honte à vous ! Honte aux agresseurs de ces deux infirmières libérales attaquées ce matin à Plan-de-Cuques !", a réagi le président de région Renaud Muselier sur Twitter."Les sanctions doivent être exemplaires, immédiates et radicales. J’adresse mon soutien total à ces deux femmes comme à toutes les infirmières engagées face au #coronavirus."

"C'est désespérant de bêtise" commente une internaute sur les réseaux sociaux où les réactions sont nombreuses.

C'est désespérant de bêtise...🤨 Deux infirmières libérales agressées à Marseille alors qu'elles effectuaient leur tournée - France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur https://t.co/vAkH3gyl8w — Sylvie (@SylvieoooOooo) April 4, 2020

Plusieurs agressions depuis le début du confinement

De l'insécurité ajoutée à un climat anxiogène

Dans ces conditions atroces, on ne peut être que choqué.

Doit-on attendre d'être agressé ?

Ces agressions interviennent dans un contexte particulier, liée à la crise épidémique de coronavirus Covid-19, où les personnels soignants sont particulièrement exposés.Autre exemple fin mars à Strasbourg, une infirmière libérale a retrouvé sa voiture fracturée, après la dernière visite de la journée. Ses masques de protection ont été volés.Un peu plus tôt, une autre infirmière a été violemment interpellée dans la rue, devant son cabinet par plusieurs individus qui exigeaient des masques. Le 26 mars, c'est à Nancy qu'une infirmière libérale de 32 ans a été agressée au couteau . Ses agresseurs se sont enfuis avec une quinzaine de masques, rapporte France 3 Grand Est.A Paris, dans les rues vides pour confinement, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) a indiqué mercredi, que le personnel hospitalier pourra se faire raccompagner par des agents de sécurité privé jusqu'aux portes des stations de métro de 18h à 22h."Les gens sont dans quelque chose qu'ils ne maitrisent pas", explique Vivien Jeanselme, infirmier libéral à Gap (Hautes-Alpes). Il reconnait que le sujet revient fréquement dans la profession depuis le début du confinement. "Entre nous, on parle de plus en plus de ce contexte insécuritaire"."Les gens ont peur parce qu'on habite dans le même immeuble qu'eux, mais en plus il y a cette pénurie de matériel, de gel, de masques, de gants, qui les poussent à faire n'importe quoi"."Il y a des Ordres infirmiers, pas encore en Paca, mais c'est le cas en Occitanie, qui incitent les infirmiers libéraux à retirer les caducées des pare-brises pour éviter de se faire fracturer la voiture".Muriel Poletti représentante du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (Sniil) des Hautes-Alpes s'est dit extrêmement choquée."C’est inacceptable. Déjà on réalise déjà nos tournées avec un stress supplémentaire, mais si en plus on se fait voler le peu de matériel qu’on réussit à se procurer pour aller chez nos patients à domicile dans ces conditions atroces, on ne peut être que choqué".Malheureusement, "on va de plus en plus avoir affaire à ce genre de situations", selon la représentante du Sniil."Ça a commencé avec des vols dans les voitures et là maintenant ils s’en prennent carrément physiquement et violemment aux soignants", dénonce Muriel Poletti qui craint que la situation ne gangrène les départements moins urbanisés."Même dans les Hautes-Alpes où l’on est un peu à l’abri, il va falloir qu’on se prépare à ce genre d’événements".Cette question, c'est Angélique, infirmière libérale dans les Alpes-Maritimes, qui l'a pose. Depuis le début du confinement, elle aussi fait part de son sentiment d'insécurité, lors de ses tournées dans l'est de Nice.Elle évoque depuis la mise en place du couvre-feu, des petits attroupements en bas des immeubles où elle rend visite à ses patients."Habituellement, nous rendons visite à nos patients la journée pour ne pas avoir à passer au milieu des groupes, mais là ils sont tous dehors et font comme ils veulent", explique-t-elle."J'ai contacté la police municipale pour les prévenir que nous ne travaillons plus en sécurité et que s'il se passe quelque chose, nous ne pourrons pas répondre aux agresseurs".De son côté la police indique être conscient de la situation, procéder à des patrouilles régulières et surveiller les lieux par videosurveillance.