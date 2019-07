DIRECT. La Marseillaise à pétanque 2019 : 16e de finale, Messonier contre Zeboudj

9h30, les demi-finales

14h30 : la finale femmes

20h30 : la finale La Marseillaise

> La Marseillaise à pétanque 2019, les parties en direct

16e de finale

Du dimanche 7 au mercredi 10 juillet en direct dès 9h40, puis à 14h45 suivez ici en direct les parties du Mondial La Marseillaise à pétanque , filmées sur les deux terrains France 3 Provence-Alpes, dans les allées du Parc Borély à Marseille.Des parties en direct et en replay ici sur paca.france3.fr et en direct sur france.tvsportLes enjeux, les réactions des joueurs, l’analyse des plus beaux points de la journée, les comptes rendus, les infos pratiques…Puis jeudi 11 juillet , rendez-vous sur l'esplanade du Mucem toujours en direct pour les phases finales :Et aussi : "Sortez les glaçons, on refait les parties !" émission interactiveRetour sur les parties de la journée en compagnie de Karim Attab, Yves Hours et Marc Alexandre.► La Marseillaise à pétanque 2019 : toutes les infos, les vidéos, le replay des parties ► La Marseillaise à pétanque 2019 : tous les résultats, le classement