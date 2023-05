Foot : on vous explique pourquoi la gifle de Dimitri Payet risque de coûter cher à l'OM en cette fin de saison

Auteur d'une gifle sur l'un des adjoints de l'entraîneur lensois lors du match entre le RC Lens et l'OM, samedi, le meneur de l'OM risque une lourde suspension. La commission de discipline de la LFP se réunit mercredi pour statuer sur son cas.

Le temps de jeu de Dimitri Payet, déjà très faible, risque encore de s'amenuiser pour ne pas dire disparaître en cette fin de saison. Car avant de s'illustrer sur la pelouse du stade Bollaert, samedi 6 mai, en inscrivant l'unique but olympien lors de la défaite 2-1 de l'Olympique de Marseille à Lens, le Réunionnais s'est montré pour un autre fait moins sportif. France 3 Provence-Alpes revient sur cet incident qui risque de coûter cher au joueur et à son club dans le sprint final pour la Ligue des champions.

Que s'est-il passé lors de ce Lens-OM ?

Dans ce duel au sommet, la tension était palpable sur la pelouse. Après un tir du défenseur Facundo Medina vers le banc marseillais, les olympiens ont surgi de la touche et les deux équipes se sont invectivées avant d'en venir aux mains. Et sur des images filmées par Prime Video, diffuseur officiel de la Ligue 1, on peut voir l'ancien capitaine marseillais, remplaçant à ce moment du match, mettre une gifle à Yannick Cahuzac, l'un des adjoints de Franck Haise, entraîneur du RC Lens.

Cette gifle n'est pas passée inaperçue auprès du coach des Sang et Or. Une fois l'échauffourée terminée, Franck Haise a réclamé un carton rouge à l'encontre de Dimitri Payet auprès de l'arbitre de la rencontre Clément Turpin. Ce dernier n'a pas sanctionné le meneur de jeu alors sur le banc contrairement à Yannick Cahuzac et au préparateur physique de l'OM, Gilles Marambaud.

Comment a réagi la LFP ?

La commission de discipline de la LFP (Ligue de football professionnel) a été avertie, lundi, du geste d'humeur du numéro 10. Elle doit d'abord se renseigner sur les rapports rédigés par les officiels de la rencontre et voir s'ils mentionnent ou non cette gifle.

Mais ce genre de cas est souvent saisi par la LFP. D'ailleurs, si elle suit le règlement disciplinaire de la FFF, valable aussi en Ligue 1, ce fait relève de l'article 13 "Acte de brutalité / coup". Ce point du règlement définit "une action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l'intégrité physique d'une autre".

Que risque Dimitri Payet ?

D'après le barème indiqué par la FFF, Dimitri Payet risque jusqu'à sept matches de suspension car il s'agit d'un acte commis "hors action de jeu". Dans les faits, il risque d'être privé entre quatre et cinq rencontres. Pour rappel, en 2018, le gardien lyonnais Anthony Lopes avait écopé de 5 matchs de suspension à la fin de l'ensemble des procédures (première instance et appel) pour un geste similaire sur l'intendant de l'OM Oualid Baaloul.

Dans tous les cas, la décision que doit rendre ce mercredi 10 mai la LFP risque de mettre définitivement fin à la saison de Dimitri Payet. Car il ne reste plus que 4 journées de championnat à disputer pour les 20 clubs de Ligue 1.

Un coup dur pour l'OM, car ce dernier a signé récemment deux bonnes entrées contre Auxerre et Lens.