Actes racistes avant OM-OL : deux supporters lyonnais condamnés à de la prison ferme sous bracelet électronique pour "provocation à la haine raciale"

Eymeric R. et Guillaume P. ont été condamnés ce mardi à six et quatre mois de prison aménagée par le tribunal correctionnel de Marseille pour leur comportement lors de l'avant-match entre l'OM et l'OL le 29 octobre 2023.

Mardi 12 mars, Eymeric R et Guillaume P, deux supporters de l'Olympique lyonnais (OL) ont été condamnés respectivement à six mois et quatre mois de prison aménagée avec le port d'un bracelet électronique pour "provocation à la haine raciale", par le tribunal correctionnel de Marseille.

Ils ont tous les deux interdiction de se rendre dans une enceinte sportive pendant trois ans, lors des matchs de l'OL. Ils devront verser 500 euros au titre du préjudice moral à la Licra, SOS Racisme, l’association Sportitude et 1 euro à l’OL, l'Olympique de Marseille (OM) et à la Ligue de Football Professionnel (LFP).

"Un geste d'agacement"

Le 16 janvier, trois mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de stade avaient été requis par le parquet contre Guillaume P. et Eymeric R. Les deux hommes étaient accusés de comportements racistes dans le parcage visiteur du stade Vélodrome le 29 octobre 2023.

Ce soir-là, lors d'un avant-match chaotique pendant lequel les bus lyonnais du staff et des supporters ont été visés par des projectiles, les deux hommes ont été vus en train d'effectuer des gestes simiesques et des saluts nazis. Avant les réquisitions le 16 janvier, Guillaume P. avait reconnu avoir exhibé le drapeau Mezza Lyon dans les tribunes, groupe aux idées fascistes.

Eymeric R. s'était lui défendu d'avoir voulu effectuer un salut nazi."Sur le moment, c'est plus un geste d'agacement et de provocation", avait-il expliqué en audience, assurant n'avoir"jamais imité les cris de singe".

Ce mardi, les deux supporters étaient absents lors du délibéré tout comme leurs avocats.