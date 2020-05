Insolite : des cerceaux pour lutter contre le coronavirus dans une école de Marseille

Les enfants de soignants, déjà présents à l'école, ont adopté la méthode. / © Michel Lopez

Comment maintenir la distanciation sociale dans les cours de récréation ? La question se pose dans le corps enseignant et chez de nombreux parents d’élèves . À Marseille, le Cours Bastide apporte un élément de réponse.Un cerceau, une chasuble et quelques agrafes : voilà la recette fait maison d’un habit censé maintenir un périmètre autour de l’enfant. Cette école primaire du 6ème arrondissement fait le choix de lutter contre le Covid-19 de façon ludique.Le directeur Michel Lopez raconte comment l'idée lui est venue : "Je regardais les affiches de prévention. Les personnages sont entourés par des cercles rouges pour symboliser la distanciation. J’ai tout de suite pensé aux cerceaux".Les assistantes maternelles se sont chargées de fabriquer les "robes anti-contact". Quelques enfants de personnels soignants, présents à l’école, ont déjà adopté ces crinolines 2.0.Les premiers résultats sont concluants : "Il s’avère que ça marche assez bien. Les tout-petits ont souvent le réflexe de la proximité. Ça leur permet de visualiser la distance nécessaire et c’est un rappel permanent. Ils peuvent même s’asseoir avec pour manger dans la cour le midi".La tenue aux allures futuristes ne gêne pas les enfants, selon le directeur : "Au début ils le voient comme un jeu, ils appliquent les règles de façon ludique. Et puis très vite, ça devient naturel".Les cerceaux font un mètre de diamètre. "Donc, chaque enfant a autour de lui un rayon de 40 centimètres à peu près. S’ils ne se touchent pas entre eux, on peut considérer qu'ils sont séparés d’environ un mètre les uns des autres".Les 60 cerceaux serviront à tous les élèves, sauf ceux de CM2, considérés comme plus matures.D’après un sondage réalisé par la direction de l’école, la majorité des parents d’élèves de cet établissement privé catholique comptent rescolariser leurs enfants le 14 mai, date de la réouverture.Les enfants seront répartis dans des groupes de classes de dix élèves maximum, afin de limiter les contaminations.