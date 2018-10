Marseille : un jeune homme armé tente d'entrer dans le lycée La Calade des quartiers Nord

Briser l'omerta

Pas de vague, bienveillance : ça fait dix ans que j'entends ça quand nous devons faire face à un problème

Cutters, bombes lacrymogènes

Bombes lacrymogènes, ciseaux, cutters : les conflits entre élèves sont réguliers, un millième des incidents sont connus du grand public; quant aux insultes et aux menaces, c'est au minimum hebdomadaire

Venu avec un complice à scooter

L'enquête est prise très au sérieux et progresse de façon énergique

Il est 15h30 ce lundi 15 octobre devant le lycée professionnel La Calade de Marseille. Un jeune homme pointe une arme vers un lycéen qui vient de sortir de cours. Effrayé, l'élève rebrousse chemin pour se réfugier dans l'établissement. Son agresseur reste bloqué dans le sas d'entrée. Il n'arrive pas à pénétrer dans le bâtiment et finit par prendre la fuite.A la suite du mouvement #pasdevague l ancé après le "braquage" d'un professeur par un élève à Créteil, l'enseignant témoin de cette scène dit vouloir "briser l'omerta". Et est allé tout raconter à la police. La direction du lycée a porté plainte. L'enquête vient d'être ouverte pour "tentative d'intrusion armée" dans un lycée.proteste le professeur.Le professeur ajoute :Le jeune homme est arrivé à scooter avec un complice, selon les premiers éléments de l'enquête. Il venait peut-être solder une "embrouille" entre la victime et un autre lycéen, tous deux âgés de 17 ans. L'autre lycéen a expliqué avoir eu une altercation le matin-même avec la victime. Placé en garde à vue, il a nié tout rôle dans l'agression armée. Il a affirmé ne pas connaître l'agresseur armé, ni son complice.

précise le porte-parole de la Direction de la sécurité publique. Les enquêteurs n'ont pas encore établi si l'arme de poing utilisée était factice ou non.