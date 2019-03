Marseille : des ouvriers qui travaillaient pour le restaurant le Petit Nice Passédat déversent de la peinture en mer

Bonjour @GeraldPassedat L'entreprise mandatée pour la réfection des peintures de votre établissement semble déverser ses déchets directement dans la mer... que comptez-vous faire ? pic.twitter.com/FReEofHCBs — Hugo Lara (@hugolaramars) 21 mars 2019

Gerald Passédat est intervenu : https://t.co/pUSBYEQ2Xi — fleuvevert (@fleuvevert) 21 mars 2019

Réponse de l entreprise responsable merci de votre vigilance pour la Méditerranée, j apprecie . pic.twitter.com/5ipn2VXo6k — Gérald Passedat (@GeraldPassedat) 21 mars 2019

Hugo Lara a rapidement posté sur Twitter les photos de litres de peinture rejetés en mer, au pied du très chic établissement "Le Petit Nice Passédat". La crique est splendide, le spectacle de la peinture dans la Méditerranée beaucoup moins.Gérald Passedat, grand chef aux 3 étoiles Michelin, s'est empressé de répondre. Il se confond en excuses, expliquant qu'il a immédiatement fait arrêter le chantier et nettoyer les dégâts qui émanent de cet accident."Je suis d'autant plus désolé que la Méditerranée est pour moi un [joyau] que je respecte. Cependant, l'entreprise a commis une erreur humaine. Attristé, scandalisé par cette erreur !", écrit-il sur Twitter.L'entreprise en charge des travaux, AMG, a également adressé ses excuses et endosse l'entière responsabilité de "l'incident"."La retenue d'eau salie par la chaux à base de pigments naturels (produit non polluant), est en train d'être enlevée et les rochers nettoyés", précise-t-elle dans un communiqué.Gérald Passedat a décidé de poursuivre les travaux avec une autre entreprise.Une marche mondiale pour sauver la planète ? Ah oui, c'était la semaine dernière...