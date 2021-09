Marseille : Prison ferme et bracelets électroniques pour trois policiers pour cambriolage en service

Ce mardi, trois policiers ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à un an ferme pour le cambriolage d'un appartement de trafiquants de drogue. Ils purgeront leurs peines à domicile sous bracelets électroniques.

Cet équipage de police secours de nuit, composé de trois personnes avaient pénétré de force dans un appartement, le 4 février 2017, dans le 3e arrondissement de Marseille.

Un cambriolage organisé en amont pour faire main-basse sur la recette de la nourrice d'un plan de drogue, selon leurs indicateurs. Mais lors de leur expédition, ils ne trouveront rien.

Les fonctionnaires étaient pourtant bien notés, avec de bons états de service.

A l'audience, le procureur avait requis des condamnations avec une partie de prison ferme de douze, quinze et dix-huit mois en fonction de leur implication.

"Le tribunal a infligé deux ans de prison dont un an avec sursis à l'un des trois hommes, gardien de la paix, et dix-huit mois de prison dont huit mois avec sursis à son collègue brigadier de police. Le troisième prévenu, un adjoint de sécurité qui venait d'être admis au concours de gardien de la paix, a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis", indique l'AFP.