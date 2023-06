"Même les clochards ont été délogés !" : comment des cités de Marseille visitées par Macron ont été "nettoyées" avant son arrivée

Dans le cadre de son déplacement de trois jours dans la cité phocéenne, Emmanuel Macron s'est rendu dans plusieurs cités des quartiers Nord. Il apparaît que les rues ont été nettoyées juste avant son arrivée.

Le grand ménage avant l'arrivée du chef de l'Etat. Ce lundi 26 juin, Emmanuel Macron visitait la cité de la Busserine dans le cadre de son déplacement de trois jours à Marseille pour le lancement de l'acte II du plan "Marseille en Grand". Pour la venue du président, certains services de propreté avaient fait visiblement place nette. "Tout était très calme, très propre, rapporte une commerçante auprès de France 3 Provence-Alpes. Même les clochards ont été délogés ! Ils avaient installé leurs maisons au feu rouge, elles n'y étaient plus pour l'arrivée du président".

"Ils ont enlevé les gravats, les tags des plans stup, les chariots que les guetteurs utilisent… Un truc de fou" témoigne une autre habitante de la Busserine auprès de Libération.

Un nettoyage à la "hâte"

Le lendemain à la Castellane, les agents de propreté ont également nettoyé en profondeur les rues de la cité visitées par le président, rapporte La Provence (article abonné). Les pelleteuses attendues depuis des mois ont ainsi emporté les gravats, pneus et épaves de véhicules qui encombraient le quartier. Même les herbes hautes qui abritent des cafards, des rats, voire des serpents ont été élaguées, rapporte le journal.

Un nettoyage au forceps qui laisse un goût un peu amer chez les habitants. "Cette visite aurait pu être utile si tout n’avait pas été nettoyé à la hâte, si le Président avait pu voir nos vraies conditions de vie", déplore Sylliane à La Provence. "En arrivant, on voit le nettoyage d'un quartier alors que ça fait des années qu'il est à l'abandon. On ne vit pas dans ce quartier, on survit", explique une mère au micro de BFM Marseille Provence.

"L'état de l'école aujourd'hui est impeccable, on aimerait que ça soit tout le temps pareil, pas seulement quand le président arrive", regrette une autre mère de famille, lors de la visite du président de l'école Saint-André La Castellane. "On ne peut pas accepter que le quartier soit nettoyé juste avant l’arrivée du Président, ça doit être toute l’année", abondait, lundi, également le maire de Marseille, Benoît Payan au micro de BFM.

Un grand ménage déjà réalisé pour la venue du président en 2021

En septembre 2021, le grand ménage avait été également fait lors d'une précédente visite du président à Marseille. Ce qu'avait alors reconnu Emmanuel Macron. "Je suis d'accord avec vous : quand le président arrive, on nettoie ce qui peut être nettoyé, avait déclaré le chef de l'Etat. Je le prends comme une forme de politesse et d'hospitalité, mais ça ne règle pas la question de la vie au quotidien. Comme vous, je note qu'il y a des bailleurs qui ne font pas ce qu'ils devraient faire toute l'année. C'est aussi une difficulté de cette métropole, la mauvaise gouvernance nous devons mettre une pression pour que tout le monde prenne sa responsabilité".

Contactée, la Métropole Aix-Marseille-Provence, responsable des services de propreté de l'agglomération, n'a pas encore répondu aux sollicitations de France 3 Provence-Alpes.