Municipales à Marseille : soupçons de fraudes aux procurations, perquisitions au commissariat du 15e arrondissement

Le commissariat du 15e ciblé suite à une dénonciation

Le 15e, territoire de Samia Ghali

De nouveaux épisodes à venir

Le feuilleton des fausses procurations présumées se poursuit à Marseille. Après l'épisode des perquisitions dans les quartiers sud, au QG de Martine Vassal et chez deux candidates LR, c'est au tour du commissariat du 15e arrondissement d'être ciblé."L'affaire des fausses procurations qui a vraiment pertubé la fin de la campagne à Marseille se propage et s'étend désormais au nord de la ville," explique Olivier-Jourdan Roulot, journaliste à lemediatv.fr qui co-signe l'article avec Xavier Monnier."La brigade financière chargée de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Marseille, a organisé une descente samedi, poursuit-il, au moment où le conseil municipal élisait dans les conditions que l'on sait un nouveau maire".Ils auraient agi "après une dénonciation" affirme-t-il. L'enquête porte sur quelques dizaines de procurations."Il y a eu des demandes de procurations transmises par fax, avec des pièces d'identité, les fonctionnaires de police qui les ont réceptionnées les ont validées alors que la loi les oblige à ce qu'on rencontre les mandants".Les enquêteurs s'intéressent de près à un "élu de haut rang" et à quatre fonctionnaires, précise Olivier-Jourdan Roulot. Un commissaire de police, deux brigadiers chefs et un major seraient aussi dans le collimateur des enquêteurs.Ils devaient être convoqués aujourd'hui au siège de la Police judiciaire à Marseille pour être entendus, selon Oliver-Jourdan Roulot.Les 15e et 16e arrondissements forment le 8e secteur, où Samia Ghali a été réélue avec 38.16 % des voix au second tour des municipales le 28 juin.La sénatrice, ex-PS qui se présentait sans étiquette, l'a emporté dans une triangulaire, avec 386 voix d'avance sur le candidat du Printemps Marseillais, le communiste Jean-Marc Coppola (35.23 %), arrivé devant Sophie Grech du Rassemblement national (26.59 %).Avec ses huit sièges au conseil municipal, Samia Ghali a vendu chèrement son ralliement à Michèle Rubirola. Après d'âpres négociations de dernière minute, elle a obtenu cinq fauteuils d’adjoints, dont celui de deuxième adjointe qui lui revient.Cette nouvelle affaire de fausses procurations présumées vient un peu plus entacher le scrutin marseillais. Le 12 juin, le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire sur des soupçons de fraude aux procurations au profit de la droite.Selon Olivier-Jourdan Roulot, il se pourrait que d'autres listes soient concernées par la suite de l'enquête."Sans remettre en cause l'élection au poste de Michèle Rubirola, il est certain que les équilibres politiques au sein de cette majorité municipale risquent d'être rebattus et ça promet d'être un feuilleton qui va durer", estime le journaliste du site d'information en ligne."Le quatrième tour est ouvert, il sera cette fois judiciaire".