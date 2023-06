Mutilations dentaires à Marseille : la peine maximale est requise contre l'ancien dentiste Lionel Guedj

Les réquisitions contre Lionel et Jean Claude Guedj sont tombées ce jeudi 29 juin au tribunal de Marseille. Ces anciens dentistes sont accusés d'avoir mutilé plus de 300 patients. 10 ans de prison, la peine maximale a été requise contre Lionel Guedj.

C'est un procès hors norme, qui dure depuis plus de six semaines au tribunal de Marseille. Deux anciens dentistes, père et fils, Jean-Claude et Lionnel Guedj sont accusés d'avoir commis des mutilations sur 300 anciens patients. Les réquisitions à leur encontre viennent de tomber ce matin, ce jeudi 29 juin.

Le représentant de l'accusation a demandé à la cour de condamner le père, Jean-Claude Guedj à 5 ans de prison et placement en détention, ainsi que la confiscation de ses biens. Et 10 ans, la peine maximale, contre Lionnel Guedj, 50 000 euros d'amendes et la confiscation de ses biens, y compris la maison familiale.

Le procès se termine demain, vendredi 30 juin, avec les plaidoiries de la défense.