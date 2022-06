Pollution : Action coup de poing contre un bateau de croisière à l'entrée du port de Marseille

Mardi matin le navire de croisière Wonder of the Sea a été bloqué à l'entrée du port de Marseille. Une vingtaine de militants du collectif Stop Croisières, sur des canoës, empêchaient l'entrée du terminal.

L'opération vient de se terminer, le navire de croisière Wonder of the Sea, de la compagnie Royal Caribbean est entré dans la rade de Marseille avec deux heures de retard. Depuis sept heures mardi matin, il était bloqué à l’entrée du port maritime avec ses 6200 passagers.

Il s'agit d'une opération du collectif Stop Croisières. Depuis 7h10 ce matin, 24 militant.es, embarqué.es sur des canoës empêchent l’accès au terminal par l'entrée nord du port.

Le Wonder of the Sea arrive de Palma de Majorque. Un second paquebot est à l’arrêt : le MSC orchestra, en provenance de Gênes.

La gendarmerie maritime est intervenue, en maintenant les militants près de la digue, pour que le paquebot entre dans la rade.

Lutte contre la pollution

Les activistes font partie du collectif Stop Croisières. Ils sont soutenus par Extinction Rébellion et Alternatiba.

Certains viennent de Paris, Lyon, Bordeaux, voire d'Italie. Ils auraient passé la nuit dans un hangar du port. Tous ont suivi "un stage de désobéissance civile non violente".

Samedi déjà, une cinquantaine de personnes ont manifesté devant la mairie de Marseille. Ils dénoncent une "pollution qui tue", et réclament l'arrêt des escales de ces gros paquebots dans le Grand Port Maritime de Marseille.