VIDEO. Les images impressionnantes d'un camion de pompiers pris au piège par les flammes dans l'incendie de Martigues

Images saisissantes d'un équipage de sapeurs-pompiers bloqué au cœur du brasier de #Martigues 🚒

Heureusement, ils s'en sortent en vie notamment grâce à leur sang froid. On réalise mieux la rapidité surprenante de la propagation du mur de #feu 😱 Bravo à ces soldats du feu 👏 pic.twitter.com/E9TfqGs7yk — Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) August 5, 2020

Les flammes entourent le camion, les pompiers sont pris au piège. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on entend les échanges de ces soldats du feu à l'intérieur du véhicule durant cette minute décisive."Je suis bloqué". Le conducteur du camion-citerne semble gagné par le stress. "Il doit y avoir les roues de cramées", crie-t-il à ses collègues.Ne pouvant plus avancer, les pompiers agissent alors avec sang-froid. Ils décident d'activer la procédure d'autoprotection du camion et d'attendre que le feu les dépasse.Le système d'autoprotection permet d'entourer le véhicule de jets d'eau. Ce réflexe leur a sauvé la vie. L'incendie de Martigues a parcouru huit kilomètres et détruit plus de 1.000 hectares dont deux campings dans la nuit du 4 au 5 août. 2.700 personnes ont dû être évacuées.