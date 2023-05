Une nouvelle fusillade cité Consolat à Marseille fait six blessés dont un grave

Six personnes ont été blessées dans une fusillade lundi soir dans les quartiers nord de Marseille, à la cité Consolat. Une des victimes est entre la vie et la mort.

Nouvelle nuit de violence dans les quartiers nord de Marseille. Lundi 22 mai aux alentours de 23 heures, une fusillade a éclaté à la cité Consolat, dans le 15e arrondissement de la ville, selon les informations de BFM Marseille confirmées par la préfecture de police. Six personnes ont été blessées, apprend-on de source policière. Sur les six victimes, un homme de 21 ans a reçu une balle à la tête, il serait actuellement entre la vie et la mort.

Les cinq autres personnes sont des blessés légers. 20 douilles ont été découvertes sur place. Un véhicule Range Rover a lui été retrouvé brûlé quelques minutes après les faits, près de la cité. La police judiciaire a été saisie.

Le député insoumis Sébastien Delogu s'est rendu sur place après le fait-divers. "Mon quartier (...) est encore affecté par une nouvelle fusillade", a-t-il partagé sur Twitter.

Marseille dénombre à ce jour 21 morts par arme depuis le début de l'année, en lien avec le trafic de drogue. Dimanche 21 mai, trois jeunes hommes âgés d'une vintaine d'années sont morts dans un quartier réputé calme du 11e arrondissement de Marseille. Ils ont succombé à des tirs d'armes de guerre. Les trois victimes étaient originaires de la cité Felix Pyat.

Selon une information du Parisien, un tueur à gages de 18 ans a été arrêté à Gardanne. Mattéo F., 18 ans, a été mis en examen pour trois récents assassinats à Marseille : celui de deux adolescents de 15 et 16 ans dans le quartier de la Joliette (un troisième avait été touché) et celui d'un Parisien de 20 ans, dans le quartier de la Paternelle. Les enquêteurs le soupçonnent d'être l'auteur d'autres crimes.