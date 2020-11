DIRECT. Covid 19 : suivez le point sur l'épidémie de l'Agence régionale de santé Paca

La tension monte. L'afflux croissant de malades du Covid 19 dans les services de réanimation oblige les hôpitaux à reporter de plus en plus d'activités chirurgicales et médicales, sous le contrôle des Agences régionales de santé (ARS) qui leur demandent "d'armer" toujours plus de lits de soins critiques. Dans la région Paca, plusieurs départements ont déjà dû prendre ce type de décisions qui ne sont pas sans conséquences pour la santé des patients. Suivez en direct, la conférence de presse de l'ARS Paca sur France 3.Le directeur général de l'ARS confirme le recours à "des structures externes" en raison de la saturation des morgues de certains établissements. "La situation n'est pas catastrophique" souligne Philippe de Mester.Huit patients ont été transférés vers la Bretagne, il n'y a pas d'autres transferts prévus pour laisser la priorité aux régions Hauts de France et Auvergne Rhône Alpes les plus touchées.L'ARS note une forte augmentation des clusters en Ehpad. On est passé de 89 clusters le 1er octobre à 182 à ce jour.Le 5e palier de l'échelle de gestion de crise a été atteint pour répondre à la montée en puissance de l'épidémie. Il prévoit la déprogrammation de toutes les interventions non urgentes dans les hôpitaux privés et publics pour quatre semaines. "Il ne s'agit pas d'une déprogrammation totale, insiste le directeur général de l'ARS. Toutes les activités d'urgence ( neurochirurgie, cancer, greffes et prélèvements), soins de maladies chroniques, IVG, etc... sont maintenus.L'ARS annonce 760 lits armés à ce jour contre 450 initialement, l'objectif est d'atteindre les 820 lits de réa."La deuxième vague est une réalité en Paca, déclare en introduction Philippe De Mester le directeur de l'ARS Paca, qui note une accentuation de la circulation du virus depuis deux semaines.Une trentaine de personnes décède chaque jour en Paca. 503 personnes sont hospitalisées en réanimation et d'ici ce soir le seuil des 3200 patients Covid en hospitalisation sera dépassé.Les opérations chirurgicales sont déprogrammées depuis le vendredi 5 novembre dans la soirée. Seules les opérations urgentes restent encore maintenues. Une décision prise face au nombre croissant d'hospitalisations et de réanimations liées au Covid19 dans les Bouches-du-Rhône.Pour faire face au nombre croissant de décès, des camions frigorifiques ont été loués à Marseille, ils sont positionnés devant certains hôpitaux de la ville. Un dispositif qui avait déjà été mis en place lors de la première vague.Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 1.843 personnes sont mortes des suites du virus dans la région dont 341 dans les hôpitaux de Marseille.