Italie : une école alternative au cœur de la nature

Depuis 2018, le concept s’étend peu à peu à la France et surtout en Italie comme à Fumane dans le nord du pays.

Au cœur de la région viticole du Valpolicella, aux portes de Vérone, c’est une journée comme les autres pour Adele. En Italie, les écoles maternelles ont été assez peu touchées par les fermetures liées au Covid depuis le début de l’année scolaire. A 4 ans, Adele est en deuxième année.

La porte de l’école se trouve à l’orée du bois.

En procession, comme les chenilles, les enfants rejoignent une salle de classe de plusieurs hectares où la journée commence toujours en musique.

Après la chanson, les enfants établissent leur programme. Pas d’envie de folles explorations ce jour-là, certains préfèrent le calme du hamac.

Voir le reportage "L'école de la forêt"

Sofia Masotto, institutrice explique que "les enfants peuvent rester là et jouer librement parce qu’ils décident le matin de ce qu’ils veulent faire et donc ils ont plus de liberté, et du coup chaque matinée est différente et en fonction de leur choix on décide du déroulement de la journée."

Les enfants bénéficient d'une certaine liberté. Plutôt que le cours de biologie improvisé d’Adele, deux autres élèves, Clara et Rosa ont choisi l’intimité d'un tipi.

Davide Fattori est le créateur de l’école, il profite de chaque moment pour partager son savoir de naturaliste.

Davide, "nous avons choisi le tipi parce que c’est le symbole d’un peuple qui vivait en harmonie avec la nature, et si on y pense on se dit mais pourquoi est-ce qu’ils utilisaient le tipi ? Et bien parce que c’est très fonctionnel, on se sent en contact avec la nature parce que l’on sent tous les éléments extérieurs."

Les jeunes écoliers se reposent dans un des hamacs • © FTV

La seule routine des journées de classe, c’est l’heure de la collation puis du déjeuner. Protocole sanitaire strict même si selon Davide, le risque de contamination au Covid est minime.

Davide apprécie son cadre de travail, "la nature protège, il y a le soleil, il y a l’air, et puis la forêt a la capacité de se purifier chaque jour, parce qu’il y a beaucoup d’insectes, beaucoup d’animaux et beaucoup de bactéries qui la maintiennent toujours en état, je dirais."

Dans la forêt, l’éducateur a un surnom très approprié "Maître ours".

Au contact du vivant les enfants vont développer tout une série d’apprentissages qui à cet âge charnière vont rester gravés à vie.

Selon Davide, "le concept de biophilie prévoit que les individus développent un sentiment de respect et d’affinité avec la nature. Donc les enfants viennent dans la forêt quatre ou cinq heures le matin et en trois ans ils passent environ mille jours dans la forêt, de façon intégrale, dans le sens où nous n’avons aucune structure, nous sommes dehors quel que soit le temps tous les mois de l’année. Et avec notre savoir nous transférons aux enfants beaucoup de notions qui leur sont utiles à nommer de la bonne façon les choses qu’ils vivent au quotidien."

Ce matin là, les enfants quittent la forêt pour quelques jours. La région Vénétie se reconfine.

Le lendemain, depuis chez lui, Maître Ours tente de voir plus clair dans la règlementation. Il cherche des solutions pour rouvrir au plus vite, avec au téléphone Giulia, la responsable de l’école en forêt de Vérone, à une trentaine de kilomètres.

Le réseau Educare nel bosco

Le réseau compte 19 écoles dans les bois, réparties dans 6 régions. 12 autres sont en projet.

Le concept d’éducation par l’expérience gagne du terrain en Italie. Le réseau est organisé sous la forme d’une coopérative créée par Davide il y a 6 ans. Elle est agréée par le ministère de l’éducation.

Spécialiste de pédagogie et musicothérapeute, Davide Fattori a travaillé pendant quinze ans auprès de personnes handicapées. Il s’est ensuite intéressé au concept de l’apprentissage accidentel, basé sur la répétition des mêmes expériences à des âges différents. Il a enfin adhéré aux principes de l’école en forêt, né aux Etats Unis et bien implanté en Europe du Nord et en Allemagne. Il est ainsi devenu maître ours.

Pour Davide "l’idée allemande des Wald Kindergarten nous plaisait, donc de rester toujours à l’extérieur, parce que ça nous permettait aussi , comment dire, de ne pas nous confronter aux règles d’avoir une structure, une cantine, des toilettes, les choses que l’on doit avoir pour gérer un groupe d’enfants à l’intérieur, et nous avons décidé d’expérimenter le plein air."

Cours dans le tipi pour un groupe d'élèves • © FTV

Pour les parents d'Adele qui sont agriculteurs, il était impensable d’inscrire leur fille dans une maternelle classique, pourtant gratuite en Vénétie alors que l’école en forêt coûte 300 euros par mois.

Alessandro Marconi, père d’Adèle, précise que "la forêt c’est ce qu’il y a de plus beau. C’est la vraie école maternelle, on s’amuse…et ensuite, comme je le disais, voir ma fille, en novembre de l’année dernière, en pleine pluie, aller à l’école en souriant, aller la chercher, elle ne voulait pas rentrer à la maison, elle est restée encore une heure à jouer…d’après moi on a fait le bon choix !"

En 2022 Adele entrera en primaire. Elle devrait être suffisamment préparée pour rejoindre l’école traditionnelle.

Alessandra Marconi, la mère d’Adele "pense qu’un enfant qui a utilisé ses trois années pour découvrir qui il est, sa force, sa capacité, sa confiance en lui, pour connaitre sa place dans le monde, alors je pense qu’il aura plus de facilités à y aller. Dans le sens que même s’il y aura peut-être des difficultés au début, liées au fait qu’il ne sera pas considéré comme « unique » dans cet environnement traditionnel et qu’il devra se conformer à des règles... Mais ces règles sont de toute façon celles que la forêt lui a enseignées."

Adele a pu profiter pendant quelques jours des 5 hectares de vigne attenants à sa maison, avant de retrouver sa chère forêt. Les écoles italiennes ont pu rouvrir juste après Pâques.

