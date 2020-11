Tempête Alex : des géologues étudient son impact sur les fonds marins au large des embouchures du Var et de la Roya

Des dépôts jusqu’à 2.500 m de fond

Les géologues du laboratoire GEOAZUR sont en mer jusqu'au 9 novembre pour étudier ce que sont devenues les crues et les coulées de débris charriées par la tempête Alex dans le cadre de l'expédition Sealex.Ils sont partis le 2 novembre.La mission est encadrée par Gueorgui Ratzov, maître de conférences, et Sébastien Migeon, professeur, tous deux experts en géosciences marines, et rattachés au laboratoire GEOAZUR. Cette opération mobilise une vingtaine de scientifiques, étudiants français et étrangers, qui sont épaulés à bord du navire par l es équipes techniques d’IFREMER-GENAVIR. Pour réaliser cette expédition, les scientifiques ont embarqué à bord de l'un des meilleurs bateaux océanographiques du monde le "Pourquoi pas?" > Le suivre en mer en temps réel. Leurs missions consistent à prélever différents types de sédiments pour les identifier et suivre les dépôts le long des fonds marins, aux larges des embouchures du Var et de la Roya. Leur retour est prévu le 9 novembre au port de la Seyne-sur-Mer. En attendant, il est possible de suivre l'avancée des chercheurs grâce à leur blog L'analyse des données sera effectuée par l’équipe dans les mois à venir et les résultats partagés avec les autorités et la population.