"C'est un jeune de 4 mètres" : un Grand requin blanc au large des côtes du Var

Le spécimen d'environ 4 mètres a été filmé au large des îles de Porquerolles et de Port-Cros dans le Var. Le référent requin Paca, Nicolas Ziani a confirmé à France 3 qu'il s'agit bien d'un Grand requin blanc, il fait un appel à témoignage pour faire avancer la recherche scientifique.

Le requin a été observé dans les eaux du Parc National de Port-Cros. C'est un plaisancier qui a filmé le squale début novembre. Sur la vidéo, on voit l'animal de près de 4 mètres longer la coque du bateau. Il est accompagné de poisson pilotes et on aperçoit son aileron.

Une vidéo impressionnante quand on imagine où elle a été capturée.

Pour confirmer l'espèce, un expert Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, Samuel Iglesias a été contacté ainsi que Nicolas Ziani, directeur scientifique du Groupe Phocéen d'Étude des Requins (GPER) qui a, lui aussi, confirmé l'espèce : "en Méditerranée, on peut le confondre avec un requin Mako, ce dernier est très présent. L'individu observé au large Port-Cros est bien un Grand requin blanc, je pense que c'est un jeune, pas un juvénile, mais pas encore un adulte."

Il est un peu plus petit que la femelle que nous avions observée en Camargue en 2022. Toutes les observations sont bonnes à prendre pour nous. Nicolas Ziani, directeur scientifique du Groupe Phocéen d'Étude des Requins (GPER) à France 3 Côte d'Azur

La présence des Grands requins blancs est rare, c'est un opportuniste qui a été observé deux fois, dans ou proche de Parc Nationaux, ce qui laisse à penser selon l'expert "que les biotopes recréent permettent de faire revenir cette espèce. On le rappelle, cette espèce est considérée comme en danger critique avec une extinction à plus de 90 %".

En 2022, un squale femelle de près de 5 mètres avait été observé en Camargue.

Le Groupe Phocéen d'Étude des Requins va publier en décembre des données mises à jour sur le nombre de spécimens, ainsi depuis 1600, 794 individus ont été signalés avec un peu moins d'une quarantaine dans le golfe du Lion.

Il y a toujours des captures accidentelles, principalement par ce que le requin blanc se nourri de thon rouge. Nicolas Ziani, directeur scientifique du Groupe Phocéen d'Étude des Requins (GPER) à France 3 Côte d'Azur

Le Grand requin blanc est protégé par la Convention de Barcelonne, notamment par l'article 10 qui vise à protéger les espèces en danger critique. Le groupe scientifique lance un appel à témoignages : " plus nous avons de signalement, de vidéos, d'éléments à analyser, plus nous améliorerons la connaissance sur le sujet". Si vous êtes témoins de ce que vous pensez être un requin, envoyez un mail à phoceashark@gmail.com

Et rappelons-le, s'il le faut encore, que loin des dents de la mer ou du remake de science-fiction censé se dérouler dans la Seine, les Grands requins blancs sont plutôt timides, solitaires, opportunistes et rares, pas de panique.