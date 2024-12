"Il fallait rendre justice à Lucas" : un rapport confirme des dysfonctionnements dans la prise en charge du jeune homme de 25 ans mort à l'hôpital d'Hyères

Plus d'un an après la mort de Lucas, 25 ans, à l'hôpital d'Hyères, un rapport vient confirmer des dysfonctionnements dans la prise en charge du jeune homme. Sa mère salue un travail "d'une grande qualité" et "qui va dans le bon sens".

Un rapport vient mettre la lumière sur les circonstances de la mort de Lucas, un jeune homme de 25 ans décédé à l'hôpital d'Hyères (Var) en octobre 2023. Fortement médiatisée, l'affaire avait été notamment portée à travers la voix de sa mère, qui souhaitait avoir des réponses aux nombreuses questions restées en suspens.

L'Inspection générale des affaires sociales a travaillé pendant plusieurs mois sur un rapport consultable en ligne. Dans ce long travail dont le résultat fait près de 200 pages, "des dysfonctionnements sont mis en exergue" explique Maître Thomas Callen, avocat de la famille, à France 3 Côte d'Azur.

Dans ce rapport, on apprend notamment que le jour de l'admission de Lucas, "l'activité aux urgences était particulièrement élevée". Le nombre de passages a atteint les 114, le 30 septembre 2023, alors que la moyenne annuelle de l'hôpital est de 96.

Des lenteurs dans le traitement des échantillons biologiques et dans le lien médical entretenu avec la famille sont également pointées du doigt. "Les informations données à la famille ont été tardives et insuffisantes".

L'absence d'échanges directs avec la famille a privé l'équipe de soins d'informations précieuses sur l'histoire de la maladie, suceptibles d'orienter le diagnostic. Rapport de l'IGAS sur la mort du jeune Lucas

La mère de Lucas se dit satisfaite par ce travail

Contactée par France 3 Côte d'Azur, la mère de Lucas salue "un travail incroyable d'enquête" et souligne "la qualité du rapport".

Une suite de problèmes est clairement relevée, ça va dans le sens de ce qu'on pensait. Corinne Godefroy, mère de Lucas

Pour elle, qui a médiatisé l'affaire, le rapport souligne très clairement des failles dans la prise en charge de Lucas et permet également d'aller plus loin afin d'améliorer la situation des urgences. Des recommandations locales et nationales sont ainsi formulées dans ce rapport, incluant notamment l’amélioration des procédures de surveillance et de traçabilité ainsi que la redéfinition des accès familiaux ou encore l’extension des infrastructures.

Il fallait rendre justice à Lucas, et améliorer le soin de tous les patients. On a atteint notre objectif, celui que ça ne se reproduise plus. Corinne Godefroy, mère de Lucas

Ce rapport avait été commandé par la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.