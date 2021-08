Incendie dans le Var : un mort, une femme portée disparue, le feu prend une tournure dramatique

Le feu qui ravage le massif des Maures, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, aurait provoqué la mort d'un homme à Grimaud. Une femme est portée disparue. 1.200 pompiers sont encore mobilisés mercredi pour tenter d'éteindre le plus gros incendie de l'été en France, a-t-on appris auprès des pompiers.

Le corps d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été découvert à son domicile de Grimaud, mardi soir par des enquêteurs de la gendarmerie nationale, a indiqué le procureur de la République de Draguignan, Patrice Camberou, "a priori victime de l'incendie".

"Il est encore trop tôt pour être affirmatif, les enquêteurs pouvant difficilement s'approcher encore", a précisé Patrice Camberou. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès.

Le procureur a également confirmé qu'un travail d'enquête était en cours après la disparition d'une femme de 32 ans. Ses proches ont indiqué ne plus avoir de nouvelles depuis le passage de l'incendie lundi soir.

Alors qu'il avait rapidement avancé dans la nuit de lundi à mardi, "le feu n'a pas progressé dans la nuit de mardi à mercredi", a indiqué mercredi matin l'officier de communication des pompiers depuis le PC de commandement des opérations au village du Luc (Var).

"On va effectuer le même travail de sape qu'hier en larguant de l'eau sur des endroits critiques", a-t-il ajouté en précisant que le feu n'est pas maîtrisé à ce stade. Les avions et hélicoptères bombardiers d'eau sont repartis en action à 7h ce matin.

L'incendie, qui a démarré lundi près d'une aire d'autoroute, a parcouru 6.675 hectares et en a brûlé 4.000 dans cette région connue pour ses forêts et ses vignobles, selon le dernier bilan des pompiers.

🔴[#Opérations]



Plus de 70 #Pompiers13, avec le @SDIS83 et les renforts extra-départementaux, luttent actuellement contre le #FeuDeForêt qui n'épargne pas le #Var.

Une action difficile alimentée par un vent violent.

L'ensemble de la #ForceDesSecours est mobilisé sur le front. pic.twitter.com/L6ngvEGnL2 — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 17, 2021

Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sont arrivés sur place dans l'après-midi pour rencontrer les pompiers. Malgré la mobilisation de 750 d'entre eux depuis lundi, une centaine d'habitations a été touchée par les flammes. Il n'y a pas de victimes à déplorer pour l'instant. 5.000 à 10.000 personnes ont dû être évacuées.

De nombreux axes de circulation sont fermés à la circulation : RD33 (Le Luc-Les Mayons), RD75 (Gonfaron-La Garde-Freinet), RD558 (La Garde-Freinet-Grimaud), RD14 (Grimaud), RD2048 (Grimaud), RD27 (La Môle).

La préfecture demande également aux habitants de ne pas circuler en voiture entre Bormes-les-Mimosas et le Golfe de Saint-Tropez, dans les deux sens. Aussi, les personnes qui ont été évacuées de leur habitation ne doivent pas y retourner, explique la préfecture. 120 gendarmes ont également été déployés pour sécuriser les sites, contrôler les accès et la circulation.

Une douzaine de campings ont été préventivement évacués à la Croix Valmer et à Gassin, le village de vacances d'Air France a été évacué. À Grimaud, le camping Charlemagne a été entièrement brûlé. Dans la nuit les vacanciers attendaient sur des terrasses de café à Cogelin de pouvoir rejoindre leurs campings.

#incendie #var Les évacués des campings patientent aux terrasses de la plage à la La Croix Valmer ©M.Frey/FTV pic.twitter.com/4ZdUiYXbag — France 3 Provence (@France3Provence) August 17, 2021

Des habitants tentaient dans la nuit de sauver ce qui peut l'être, comme ces chevaux.

#incendie #var Le feu est sur la ligne de crête de Cavalaire

➡️12 campings ont été évacués

➡️+ de 4000 hectares brulés

indique @Prefet83 ©M.Frey/FTV pic.twitter.com/DsnhggYBL2 — France 3 Provence (@France3Provence) August 17, 2021

Le feu est parti lundi vers 17h45 de Gonfaron au niveau de l'aire d'autoroute des Sigues sur l'A57, à une centaine de kilomètres au nord-est de Toulon. Il pourrait venir d'un mégôt jeté par un automobiliste. Le mistral soufflait fort, à 70 km/h, et a grandement participé au développement du feu.

80 pompiers sont alors prépositionnés, notamment à quatre kilomètres de Gonfaron, a expliqué le capitaine Olivier Pecot, responsable pour le Sdis du Var. Quand le feu se déclare, les pompiers filent sur place, mais il est déjà trop tard. Du jamais vu. "La vitesse de propagation de l'incendie est hors norme. Normalement avec ces conditions, un feu se déplace à 1.000 mètres par heure. Là, il se déplacait et même encore cette nuit à 4.000 mètres par heure", affirmait le capitaine.

Très rapidement le feu a galopé vers les communes de Garde-Freinet, Grimaud puis vers la Môle, submergeant dans sa course les 900 pompiers engagés depuis lundi pour lui faire barrage. De nombreux moyens matériels ont également été engagés : sept canadairs, trois dashs et plusieurs hélicoptères.

Selon un bilan donné par les pompiers à 3h du matin dans la nuit de lundi à mardi, le feu avait parcouru plus de 22 km. Il n'était toujours pas maîtrisé mardi matin.

Les 700 #pompiers engagés sur le terrain poursuivent leurs actions de lutte sur tous les fronts au cœur de la nuit.

Le feu a parcouru 22 km depuis son départ. Un #engagement sans faille pour préserver des vies et protéger des habitations ainsi que nos forêts.@Prefet83 @DLain83 pic.twitter.com/w1FXeMPewp — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 17, 2021

Cet incendie est l'un des plus importants à avoir frappé la région cet été, bien plus destructeur que celui qui a touché la montagne d'Alaric dans l'Aude fin juillet. Plus important incendie de l'été en France, celui-ci avait ravagé quelque 850 hectares au total.

Début août 2020, un incendie avait ravagé 1.000 hectares à Martigues, à l'ouest de Marseille, dans une zone très touristique. Au moins 2.700 personnes, dont de nombreux touristes, avaient dû être évacuées, certaines par la mer.