Pollution dans le Var : pas de pêche aux oursins avant le 16 novembre

Ce report constitue une simple mesure de précaution, en lien avec l’avancement des travaux de nettoyage en cours, fortement perturbés par les conditions météorologiques, précise la préfecture. Dans cet intervalle, des analyses permettront de lever tout doute quant à la qualité des oursins prélevés.

#SachezLe Report de la date d’ouverture de la pêche aux #oursins dans le département du #Var au 16 novembre 2018. Infos sur https://t.co/BJHlpnwSIA pic.twitter.com/fmL9Oywk48 — Préfet du Var (@Prefet83) 4 novembre 2018

: la préfecture du département a décidé de repousser de quinze jours la date de l’ouverture de la pêche aux oursins. Le ramassage ne sera possible, a priori, qu’à partir du 16 novembre.La préfecture recommande également de ne pas pêcher ou ramasser "coquillages et organismes marins présentant des traces de souillure ou des odeurs suspectes". Question de bon sens.Le pétrole qui s'est échappé lors d'une collision entre un roulier tunisien et un porte-conteneurs chypriote, le 7 octobre au large de la Corse, a tout d'abord, dont plusieurs plages de l'île de Porquerolles, fin octobre. Le littoral des Bouches-du-Rhône est à son tour touché depuis cette semaine