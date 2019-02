Hautes-Alpes : 150 enfants bloqués pour la nuit dans la salle polyvalente de Guillestre à cause de la neige

Lits de camp et distribution de sandwichs

Hautes-Alpes : des lits de camp ont été installés par les pompiers dans la salle polyvalente de Guillestre. / © SDIS 05



Déneiger la route: une priorité

Hautes-Alpes : distributions de sandwichs pour 150 enfants bloqués dans la salle polyvalente de Guillestre à cause de la neige (01/02/2019). / © SDIS 05



Autres difficultés

Trois cars de tourisme transportant 150 collégiens d'Avignon, Marseille et Montpellier, se sont trouvés en difficulté en fin de journée vendredi à cause des fortes chutes de neige Ils revenaient de la station de Vars, en direction de Marseille, après un séjour en classe de neige. A la descente, les cars se sont retrouvés en travers de la route."Les enfants ont eu très peur lorsque les bus ont dérapé", a témoigné le maire de la commune de Guillestre. "Ils ont été rapidement rassurés et pris en charge par les différents services de secours et acheminés vers la salle polyvalente".Les enfants ont été pris en charge par les services municipaux. "Ils ont pu appeler leurs parents. On leur a préparé des sandwichs et ils ont même fêté l'anniversaire d'un de leurs copains, autant vous dire que l'ambiance est plutôt bonne!", a encore précisé l'élu.Des lits de camp ont été installés par les pompiers pour permettre aux 150 collégiens et leurs accompagnants de passer la nuit.Jusqu'à 60 cm de neige sont tombés en quelques heures, au plus fort de l'épisode neigeux dans le département des Hautes-Alpes, vendredi après-midi.Les services techniques du département sont à pied d'oeuvre pour dégager les routes et permettre la sortie des trois cars qui entravent la route. La circulation pourrait être rétablie dans le courant de la matinée."Pour le moment un engin de déneigement peut travailler depuis Vars dans le sens de la descente vers Guillestre mais reste bloqué au niveau des cars. Deux autres engins de déneigement travaillent au déblayement de la route de Guillestre vers les autres axes plus en dessous", a indiqué Olivier Buteux, responsable de la communication au cabinet du président du Département des Hautes-Alpes.Les véhicules légers peuvent monter uniquement avec des équipements spéciaux et par alternance. Beaucoup de vacanciers sont sur les routes en ce vendredi soir et sont au ralenti sur des routes très enneigées, a encore précisé le Département.Sur la RN94, la circulation est difficile de Guillestre jusqu’à l’Italie. La route est enneigée, voire très enneigée par endroits. Les difficultés de circulation sont en grande partie dûes à un manque d’équipements spéciaux chez les vacanciers qui se rendent dans les stations.Les services techniques vont travailler toute la nuit. L'épisode neigeux devrait se calmer vers minuit, selon Météo-France.Quant aux naufragés de Guillestre, des bus sont attendus samedi dans le courant de la matinée pour les prendre en charge...