"Il y a un défaut de prise en charge de mon client" : l'avocate de Dominique Pelicot affirme que son état de santé reste préoccupant

"Dominique Pelicot me dit qu’il n'a pas été hospitalisé malgré son état de santé. Pourquoi ?" Béatrice Zavarro, l'avocate du principal accusé du procès des viols de Mazan, évoque "un défaut de prise en charge de son client", et ne garantit pas sa présence à l'audience lundi matin.

L'état de santé de Dominique Pelicot, le principal accusé des viols de Mazan est au centre du procès depuis une semaine. Finalement suspendue jeudi 12 septembre, l'audience devrait reprendre ce lundi, si Dominique Pelicot est présent. Le retraité de 71 ans doit s'exprimer pour la première fois à la barre de la cour criminelle de Vaucluse, à Avignon, où ce procès inédit s'est ouvert le 2 septembre."Mon client souhaite comparaître", martèle son avocate Béatrice Zavarro, malgré l'absence de Dominique Pelicot du box des accusés, "mais il faut que sa santé le lui permette".

" Fiévreux et très affaibli"

L'avocate affirme lui avoir rendu visite au quartier d’isolement de la prison du Pontet ce samedi 14 septembre, "je l’ai trouvé fiévreux et très affaibli", précise Béatrice Zavarro, "et il me confie qu'il n'a pas été hospitalisé depuis son passage de 15 minutes aux urgences, le 9 septembre". Dominique Pelicot n'aurait, selon son avocate, subi aucun examen médical, "ni prise de sang, ni check-up depuis, pour savoir ce dont il souffrait, c'est ahurissant". Béatrice Zavarro dit avoir "interpellé l'administration pénitentiaire, les unités de soins qui se trouvent dans la prison du Pontet et avisé le président de la cour criminelle " de l'état dans lequel elle a "trouvé" son client. Elle dénonce "un défaut de prise en charge" et s'interroge sur les raisons de cette absence de soins.

"Ce n'est pas une dérobade"

Questionnée sur une éventuelle manoeuvre de son client pour se soustraire à son obligation de comparaitre, Maître Zavarro répond qu'il ne s'agit aucunement d'"une dérobade", et avance pour preuve l'expertise médicale remise au président Arata le mercredi 11 septembre, "diagnostiquant une surinfection, un état médical objectivement constaté". Cependant elle confirme que la présence du principal accusé du procès lundi à 9h est incertaine, "à moins que la magie opère, cela dépendra de sa capacité ou non à être extrait de sa cellule".

En cas absence à l’audience, "le renvoi de l'affaire" pourrait être envisagé par le président du tribunal.