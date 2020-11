Un supermarché de Morières-lès-Avignon met en rayon des animaux entiers en barquette et provoque l'indignation

À Morières-lès-Avignon, @LeclercBonPlan propose des lièvres, faisans et autres victimes de la #chasse sous cellophane. Est-ce que ce monde est sérieux @Leclerc_MEL ? L'intérêt, s'il y en a un, est de rappeler aux consommateurs que la viande ne pousse pas dans les arbres. pic.twitter.com/ARw083gO9Y — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) October 31, 2020

Des lièvres avec leur fourrure, des faisans, des coqs et des poules avec leurs plumes... le 30 octobre, une internaute a posté les photos de ces gibiers entiers vendus en barquette au Leclerc de Morières-lès-Avignon.L'information reprise le lendemain par le site d'nformation Mr Mondialisation a suscité une vague de réactions outrées sur les réseaux sociaux."À Morières-lès-Avignon, @LeclercBonPlan propose des lièvres, faisans et autres victimes de la #chasse sous cellophane. Est-ce que ce monde est sérieux ? L'intérêt, s'il y en a un, est de rappeler aux consommateurs que la viande ne pousse pas dans les arbres", s'est indigné la fondation Brigitte Bardot sur Twitter.Des consommateurs ont au contraire estimé que la démarche avait un intérêt."C'est vrai que les cadavres entiers, c'est plus impressionnant qu'en tranches" constate une internaute."Je trouve ça plutôt éducatif, si les gens devaient consommer de la viande uniquement emballées comme ça, c'est-à-dire comme c'est en réalité, un cadavre... Il n'y aurait plus beaucoup de mangeur de viande !" souligne un autre commentaire.Face à la polémique, l'enseigne vauclusienne a retiré les barquettes. " Le magasin s'excuse auprès des personnes qui ont été heurtées", a précisé la direction de Leclerc.