VIDEO. Des cris racistes à l'encontre de joueurs monégasques lors du match AS Monaco contre le Sparta Prague

Monaco s'est aisément imposé à Prague contre le Sparta (2-0) en 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions. Mais ce que l'on retient aussi ce match, ce sont les cris racistes à l'encontre des joueurs monégasques.

Monaco se déplacait à Prague en 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions ce mardi 3 août. L'ASM s'est imposé contre le Sparta (2-0). Sur le terrain, tout s'est passé sans encombre pour les troisièmes du dernier championnat de Ligue 1, face aux vice-champions tchèques.

En revanche, cette rencontre a été entachée par des cris racistes à l'encontre des joueurs monégasques. Car Tchouaméni s'est plaint de cris de singe à son encontre lorsqu'il était en train de fêter son but, le premier de la rencontre.

Après l'avoir signalé à son entraîneur, Niko Kovac, il l'a précisé à l'arbitre de la rencontre, l'Anglais Michael Oliver. Ce dernier a d'abord reçu la plainte du joueur et de son capitaine Wissam Ben Yedder.

Puis il a appliqué le protocole mis en place par l'UEFA. Il a demandé à ce que le speaker du stade rappelle au public qu'en cas de nouvel incident la rencontre serait arrêtée.

On a gagné le match, mais on a aussi gagné contre le racisme. C'est le message le plus important de la soirée a déclaré Kovac après la rencontre.

Et d'ajouter en conférence de presse post match: "ce qui est aussi important de dire, c’est que ce n’est qu’une frange de supporters, une minorité du stade, qui a été coupable de ces cris. Nous avons discuté avec l’arbitre de la rencontre et le coach du Sparta à la mi-temps. Je lui ai dit qu’il n’était pas responsable de ça, mais que nous méritions du respect. C’est ce qui est important, et j’espère vraiment que cela n’arrivera plus jamais."

Si les joueurs monégasques ont été touchés par la situation, ils sont pourtant restés concentrés, appliqués et disciplinés durant la suite du match.

La victoire nette et sans bavure, grâce à un but donc d'Aurélien Tchouaméni (37e) et de Kevin Volland (59e), place l'équipe de la Principauté dans une situation parfaite avant le match retour la semaine prochaine à domicile. Monaco aborde ainsi le match retour, mardi prochain au Stade Louis-II, en position très favorable. Si tout se passe sans accroc, Kovac et ses hommes affronteront ensuite le Shakhtar Donetsk (ou Genk) en barrages (aller 17 et 18 août, retour 24 et 25 août) pour retrouver la phase de groupe de Ligue des champions.

A savoir mainteant comment l'UEFA va gérer les incidents racistes qui se sont déroulés durant ce match. Les instances européennes du football se pencheront sur ce dossier a posteriori, une fois que les deux clubs auront fourni leurs éléments.

An 2018, une affaire de cris racistes contre le joueur de l'OGC Nice, Mario Balotelli avait été classée sans suite.

