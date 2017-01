Pollution : attention à l'arnaque sur les vignettes Crit'air !

qui insiste bien, comme vous le voyez, sur le fait que des amendes sont possibles à partir du 15 janvier. L'argument est vendeur, n'est-ce-pas ?! Sauf que la réalité n'est pas si simple,



Et sur la page de la boutique en ligne, le prix est bien de 19,85 euros... près de 5 fois plus cher que le prix règlementaire. C'est ce qu'on appelle une belle marge ! Et une sacrée arnaque...







En revanche, sur le vrai site officiel du Ministère de l'Environnement, la vignette ne coûte que 4,18 euros, envoi compris. Ne vous y trompez pas ! Le logo de notre chère République peut vous aider à faire la différence.







Merci à @CMgrenoble d'avoir tweeté, et à @supporterGF38 de nous avoir retweeté... cette grossière arnaque !