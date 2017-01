Le réacteur n°1 de Fessenheim redémarre… le jour où Hollande avait prévu de fermer la centrale

Promesse

La date est due au hasard, elle est pourtant symbolique. Le réacteur numéro 1 de la centrale de Fessenheim, arrêté pour maintenance le 10 décembre 2016En 2012, François Hollande, candidat à l’élection présidentielle s’était engagé à fermer la plus ancienne centrale nucléaire française Pourtant, la loi sur la transition énergétique adoptée en 2014 ne se prononçait pas sur l’arrêt de la centrale. Comme le rappelle le site Lui Président , qui fait état des promesses du candidat Hollande, le Président réitère le 5 janvier 2015 son engagement. Promesse qu’il répète le 2 mars, avant d’être contredit, une semaine plus tard, par la ministre de l’écologie Ségolène Royal.Le 16 juin 2016, Ségolène Royal déclare : « Le décret d’arrêt de fonctionnement de Fessenheim doit être pris avant la fin de l’année 2016. »Nous sommes le 31 décembre et rien n’a été décidé. Officiellement, c’est toujourspour compenser le manque à gagner qui bloque l’action du gouvernement.Le réacteur n°1 avait été fermé le 10 décembre à la demande de l’autorité de sûreté nucléaire pour des contrôles sur les générateurs de vapeur . Le réacteur n°2 est arrêté depuis le mois de juin.