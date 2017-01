À Illkirch-Graffenstaden, un chien aide les enfants à lire

À Illkirch-Graffenstaden, un chien donne envie de lire aux enfants Un chien qui écoute les enfants présentant des difficultés de lecture à raconter des histoires, c'est l'idée du partenariat entre la médiathèque d'Illkirch et l'association médiation animale. - France 3 Alsace - Le reportage de L. Schaeffer - Y. Ledig - L. Guigues. Interviews : Camille, 16 ans - Tristan, 11 ans - Céline Eichenberger, fondatrice de l

INFOS PRATIQUES

Objectif : prendre confiance en soi et progresser sans pression. Plus d'une dizaine d'ateliers seront organisés d'ici juillet. Le premier d'entre eux a eu lieu ce mercredi après-midi avec Flora, un golden retriever qui écoute chaque enfant raconter à tour de rôle l'histoire qu'il a choisie. Et visiblement, la présence de l'animal a de nombreuses vertus. "Cela me destresse" confie Camille, 16 ans. La médiation animale, un concept venu des Etats-Unis, s'implante désormais en France. "L'enfant ne se sent pas jugé, il prend juste plaisir à être en présence du chien et à lui lire l'histoire" explique Céline Eichenberger, fondatrice de l'association Médiation animale.« Un chien pour lire » Médiathèque Sud , 9 allée François Mitterrand, Illkirch-GraffenstadenGratuit