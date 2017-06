Un lycéen du Jura appelle l'Elysée et se fait souhaiter son anniversaire par Emmanuel Macron !

Emmanuel Macron, était en visite hier au standard téléphonique et aux archives de l'Elysée. Il n'a pas hésité à répondre lui-même au téléphone.



"C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on pouvait me faire"

Je vous dit merde pour le bac et bon anniversaire à vous

A 5'10 de la vidéo, écoutez l'échange entre le président et le lycéen du Jura

Ralph Parisot, un lycéen originaire d'Orgelet (Jura) venait de faire une pause dans ses révisions. Hier, sur son téléphone, il a repéré le direct Facebook sur la page de l'Elysée. Il a fait le numéro de l'Elysée et pu parler au président en personne. Sans y croire au début.L'élève est en terminale ES au lycée Saint-Michel. Il a 18 ans et passe le bac dans quelques jours. Ce jeune jurassien est passionné de politique. Il est représentant des lycéens Les Républicains dans le Jura. S'il avait pu voter, il aurait voté Macron au second tour de la présidentielle, nous dit-il.a conclu le président à la fin de la conversation. Le lycéen a expliqué au président qu'il comptait faire des études de droit et qu'il aimerait un jour qui sait prendre sa place ! Réponse d'Emmanuel Macron : "Préparez- vous... de toute façon, il faut du renouvellement !" lui dit le Président en personne. La vidéo a été vue plus de 500.000 fois sur le réseau social."Pour mon anniversaire, je me suis dit, je tente. J'ai trouvé que c'est un homme naturel avec un franc parler. C'est l'un des plus beaux moments pour moi. Je vais en garder le souvenir toute ma vie", confie le jeune homme tout surpris dans l'ampleur médiatique qu'a pris ce coup de fil.Sous les yeux des standardistes, le Président s'est entretenu pendant une vingtaine de minutes avec plusieurs personnes. Au bout du fil, des étudiants, des actifs ou des retraités.





La politique, la passion de ce jeune jurassien / © Ralph Parisot



D'autres français ont eu la surprise de parler quelques secondes au locataire de l'Elysée