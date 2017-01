Dijon : des ateliers de musique pour les enfants sourds

Le service ORL du CHU de Dijon propose un atelier d’éveil musical destiné aux enfants atteints de surdité sévère ou profonde. Ils découvrent ainsi le plaisir de la musique et du chant, tout en améliorant leurs performances scolaires. Intervenants : -Clarisse, 5 ans -Côme, 7 ans -Marie, 6 ans -Papa de Côme -Papa de Marie -Mamie de Clarisse -Pr Alexis Bozorg Grayeli, responsable du service ORL et de chirurgie cervico-faciale (CHU de Dijon) - Sylvain Bouillot, Jean-Louis Saintain et Chantal Gavignet