Guerre 14-18 : à la recherche du soldat Fournier

les quatre visages possibles du soldat Claude Fournier / © France 2

C'est quelque chose...Il y a plein de trucs qui remontent

C'est une enquête digne des "cold cases" (affaires non élucidées) !Le 6 mai 2015, une pelleteuse découvre les ossements de 3 soldats dans la glaise du terrain autour du futur mémorial de Fleury-devant-Douaumont.Sur l'un d'eux se trouve une plaque de soldat garvée au nom de Claude Fournier et une date 1900.L'enquête commence. Les ossements sont confiés au médecin légiste des poilus : Bruno Frémont.Il détermine que l'homme mesurait entre 1m65 et 1m67.La presse s'empare de l'affaire. A quelques centaines de kilomètres de là, le maire de Colombier-en-Brionnais, se rappelle que le monument aux morts de son village porte le nom de Claude Fournier. Au terme de quelques recherches dans les registres communaux, il recoupe les informations et acquiert la certitude qu'il s'agit du même homme. Il retrouve même le petit-fils du poilu à Cannes.Pendant ce temps, l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie tente de reconstituer le visage du soldat à partir de son crâne et de son ADN. Quatre visages sont finalement proposés comme étant proches de la réalité.Quand Robert Allard découvre ces visages possibles de son grand-père, l'émotion l'étreint :

Claude Fournier sera inhumé au cimetière de Douaumont le 21 février 2018.