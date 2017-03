Tilques : un motard contrôlé à 273 km/h

Le retour des beaux jours... Et les motos qui ressortent. Les gendarmes connaissent la mécanique. Ce samedi, un motard n'a pas dérogé à la triste "tradition" des excès de printemps. Il a été contrôlé vers 15h àpar le peloton motorisé de. Il roulait sur la RD 943 à la vitesse desur une portion limitée à 110 km/h."Une chute à cette vitesse aurait été fatale pour le pilote et représentait un grave danger pour les autres usagers de la route, arppelle la gendarmerie. Un véhicule lancé à 273 km/h parcourt plus de 80 mètres en une seconde !"Le pilote qui roule régulièrement sur circuit a reconnu "s'être laissé emporter par la puissance de sa machine (SUZUKI GSX-R d'une cylindrée de 1000 cm3), taillée pour la course." Il a été entendu au. L'engin a été saisi."La gendarmerie lance, par la publicité de ce fait divers, un message de vigilance et de prudence à l'intention de tous les usagers de la route en général et aux motocyclistes en particulier, et les exhorte au respect strict du code de la route. Des contrôles sont organisés très régulièrement par les militaires de la gendarmerie afin de rendre nos routes plus sûres."