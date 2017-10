Cerf tué sur une propriété privée : manifestation des opposants à la chasse à courre

Messe annulée

Les militants de l'association AVA , association anti-chasse, organisent comme chaquée année un rassemblement pour demander l'interdiction de la chasse à courre à Saint-Jean-aux-Bois, à l'occasion de la messe annuelle des veneurs.Traditionnellement, cette messe est organisée pour bénir les chiens et célébrer la chasse.Depuis quelques années, une nouvelle tradition s'était installée : une cinquantaine de militants de la cause animale se rassemblaient pour huer les chasseurs. Mais cette année, la manifestation a pris de l'ampleur :L'affaire du cerf tué dans le jardin d'une propriété privée à Lacroix-Saint-Ouen, dans l'Oise, lors d'une partie de chasse à courrer le 21 octobre dernier, semble avoir provoqué une prise de conscience de l'opinion publique.Des militants d'AVA avait filmé la scène et diffusé la vidéo. L'affaire avait provoqué un tollé dans les médias et sur les réseaux sociaux , rassemblant des milliers de soutiens à l'association. Une pétition a été lancée par la fondation 30 millions d'amis, récoltant plus de 60 000 signatures.Pas de quoi décourager les opposants pour autant. Néanmoins, pour éviter les débordements, le collectif a prévu de privilégier le dialogue avec une équipe de médiateurs.