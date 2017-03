Oise : une petite fille de 4 ans appelle les gendarmes parce qu'elle s'ennuie

45 minutes de conversation

Invité à son anniversaire

Vers 17h30 vendredi, un opérateur du Centre d’Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie de Beauvais reçoit un appel aussi inhabituel que mignon : une petite fille de 4 ans appelle parce qu'elle n'a personne avec qui jouer chez elle et qu'elle s'ennuie. Elle veut parler à quelqu'un.Ce sont ses parents qui lui ont appris à composer le 17 en cas d'urgence. Mais les urgences d'une petite fille de 4 ans ne sont pas forcément les mêmes que celles d'un adulte !Malgré l'incongruité de la situation, le gendarme qui a décroché reste en ligne avec l'enfant pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Pendant ce temps, un autre militaire effectue les recherches nécessaires pour identifier et contacter les parents.Finalement jointe, la maman indique être partie faire une petite course et qu’elle rentre rapidement. Le gendarme discutera quand même 45 minutes avec la petite fille, "qui avait beaucoup de conversation et qui posait de nombreuses questions".À son retour, la maman constate que sa petite fille est au téléphone et est surprise d'apprendre qu'elle parle avec un gendarme. Celui-ci rappelle à la mère les dangers de laisser un enfant seul dans une maison. Une patrouille ira même sur place s'assurer que tout va bien.La petite fille, semble avoir apprécié ce moment passé au téléphone avec le gendarme : elle veut lui offrir un doudou et qu’il vienne à son anniversaire !Une histoire insolite et mignonne relayée sur la page Facebook de la gendarmerie de l'Oise partagée 288 fois et qui a reçu 88 commentaires.