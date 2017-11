Barbara Pompili : “Ce que j'ai vu à l'hôpital Pinel me remplit de honte”

Manque flagrant de sécurité

Depuis des mois, l'hôpital Pinel est en pleine tourmente. Pétitions, grèves, le personnel de l'établissement a tout essayé pour se faire entendre. Brigitte Fouré, maire de la ville, est égalemen t intervenue auprès de la ministre de la santé . Pourtant, aucune évolution n'a eu lieu.Le constat est alarmant : 11 millions de déficit cumulé depuis 2008, des unités supprimées ou en cours de suppression, surcharge et suroccupation des services et des chambres... Barbara Pompili avait eu écho de ces problématiques. Mais sa visite de l'établissement, accompagnée de sa collaboratrice Cécile Delpirou, l'a bouleversée. "Nous sommes ressorties ébranlées. Marquées pour longtemps par ce que nous avons vu", écrit-elle sur sa page Facebook "Ce que j’ai vu ce vendredi 3 novembre à l’hôpital Pinel me remplit de honte. Ce que j’ai vu ce vendredi 3 novembre dit malheureusement beaucoup de notre société qui se dit si 'civilisée'", poursuit la députée.... Barbara Pompili a bien constaté des anomalies. Mais ce n'est pas le pire, selon la députée. "La faiblesse hallucinante des effectifs transforme cet hôpital en gigantesque garderie avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour ceux qui sortent, comme pour ceux qui ne sortent pas... ""Il n’y a pour ainsi dire personne pour soigner les patients", conclut la députée. Ils [le personnel, NDLR] tentent [...] de donner un peu d’humanité à un système inhumain".Le jour de sa visite, le médecin est là, mais c'est exceptionnel. Le vendredi après-midi est le seul moment de la semaine où il est présent. Le reste du temps, deux infirmiers ou infirmières sont sur place, aidés pafois par une ASH. Dans certaines unités, faute d’ASH, ce sont les infirmiers et infirmières qui font le ménage. "Ce jour-là ils ont avec eux deux étudiantes en première année, l’une élève infirmière, l’autre élève aide-soignante. Ils sont donc 5 dont deux personnels soignants aguerris, pour 18 personnes lourdement atteintes," relate Barbara Pompili.Les personnes lourdement atteintes peuvent s'avérer dangereuses pour elles-mêmes mais aussi pour le personnel. Or le manque d'effectifs les mettent clairement en danger. Barbara Pompili a été boulversée par le cas de celui qu'elle appellera "N", un homme autiste âgé de 40 ans environ. Il vit dans l'unité pour personnes lourdement atteintes depuis qu’il a quitté la pédopsychiatrie. "Lesdes infirmiers montrent à quel point il est difficile de le laisser sans surveillance. Ils sont donc obligés de le laisser, dans son lit la majeure partie de la journée"."Le regard de N dont le seul horizon de vie est d’être sanglé à son lit, les regards des autres, réduits àcondamnés à errer dans une grande pièce vide sans occupation..."Unest en train de nousur la manière dont nous traitonsNous ne pouvons pas nous permettre de faire des économies ici. Nous devons d’urgenceNous devons d’urgence arrêter de faire des économies sur le soin psychiatrique. C’est une question de dignité humaine. C’est une question de civilisation. C’est une question essentielle pour notre société : celle de pouvoir se regarder en face."La députée, qui a déjàcompte les réinterpeller cette semaine accompagnée de François Ruffin, également député dans la Somme.