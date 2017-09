EXCLUSIF - Les visites suspectes d'une élue Front National à la maison d'arrêt de Rodez

Un signalement effectué



L'élue reconnaît avoir passé le téléphone



Jamais fouillée lors des parloirs



Des stupéfiants également introduits dans l'établissement ?

Le Front National demande sa démission

est conseillère municipale (FN) à Albi . Mais elle effectue régulièrement des "allers-retours" vers Rodez. Glawdys Ramadji se rend au parloir de la maison d'arrêt de Druelle , près de Rodez, plusieurs fois par semaine. L'élue Frontiste voit le père de son fils, DB. DB est mis en examen et écroué dans une affaire de vol à main armé. Selon nos informations,Selon nos informations, le cellulaire sert à passer des appels vocaux mais aussi à envoyer des Sms. Il a d'ailleurs encore été utilisé entre ce lundi 4 septembre au soir et mardi après-midi pour une communication vers une commune tarnaise.. La procédure en matière de signalement par une personne extérieure est toujours la même. La Direction Interrégionale, située à Toulouse , doit être informée. Selon nos informations, la maison d'arrêt de Rodez ne respecte pas toujours ce process. Mais, s'agissant du téléphone portable de DB, le signalement a bien été transmis.Bien évidemment,. En cas de découverte par les gardiens une saisie est faite. Il existe également (article 434-5 du code pénal) des conséquences judiciaires. En fonction des juridictions et du profil (récidive ou non) de l'auteur du délit, l'introduction d'un portable peut se traduire par une condamnation ferme ou avec sursis. Une interdiction définitive de visite peut également être prononcée.Les détenus (condamnés ou prévenus) peuvent téléphoner à l'extérieur. Ils disposent deDeux dans chaque cour de promenade. Un par étage et un commun aux quartiers d'isolement et disciplinaires. Leset écoutées. Les enregistrements sont conservés durant 3 mois.Par définition, un téléphone portable "clandestin" échappe à ces règles de surveillance. C'est le cas du cellulaire actuellement en la possession de l'ex-compagnon de Gladwys Ramadji. Contactée par France 3 Occitanie,. Glawdys Ramadji précise que c'est à la demande de son ex-compagnon et que sa première réaction a été de s'interroger sur l'utilité de disposer d'une carte SIM.Glawdys Ramadji précise égalementSelon elle, c'est la preuve qu'elle n'a pas de problème avec les gardiens et qu'elle n'éveille pas la suspicion. Selon nos informations, la conseillère municipale n'est pas particulièrement proche du personnel pénitentiaire de Rodez et elle n'a pas bénéficié d'un régime particulier.Y compris lorsqu'un signalement existe. Généralement, c'est le détenu qui fait l'objet d'une palpation.Un contrôle aurait pu permettre de récupérer le téléphone de DB. Mais, selon nos informations,Gladwys Ramadji aurait profité de plusieurs parloirs pour fournir du cannabis à DB. Ce trafic de stupéfiant aurait également bénéficié à son co-détenu.La présence de stupéfiants derrière les murs de la prison de Rodez n'a rien d'impossible. Dans un rapport rédigé en janvier 2014, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Libertés précise que du cannabis a été retrouvé sur le chemin de ronde le 2 novembre 2013.L'élue déclare que son ex-compagnon n'est pas consommateur. Mais, selon nos informations, DB est connu des services de polices pour des questions de "stups". L'élue Frontiste indique qu'elle n'aurait jamais pris le risque d'introduire des stupéfiants en prison : "Je ne suis pas folle. Jamais, je ne ferai cela. Je sais bien que si je fais cela je risque de me faire prendre et de perdre mon fils que l'on va placer à la DDASS".Contactée par France 3 Occitanie,Championne de Taekwondo, Glawdys Ramadji a fait parler d'elle en mai dernier à la suite d'une altercation avec des habitants du quartier de Lapanouse, deux versions des faits s'affrontant . Une enquête avait alors été ouverte.Après nos révélations sur son implication dans l'introduction d'un portable en prison,Glawdys Ramadji avait été élue sur la liste conduite par Frédéric Cabrolier en mars 2014.