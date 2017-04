Deux hélicos manoeuvrent au dessus de Bercy : pas de panique, c'est du cinéma

Les hélicos de "Mission Imposible" au dessus de Bercy

Paris accueille depuis hier et pour un mois,. L'acteur américain tourne le sixième volet du film "" dont l'action se déroule à Paris, principalement au ministère des Finances, à Bercy.Depuis hier matin, vendredi 7 avril, nous avons tous remarqué ce ballet inhabituel : deux hélicoptères, un gros et un plus petit, tournent au desssus de la Seine et manoeuvrent autour de Bercy. Le plus gros s'est même posé sur le toit du ministère des Finances. Un spectacle inhabituel qui a pu inquiéter certains au début.Mais ça n'est ni une attaque terroriste ni le casse du siècle à Bercy : c'est un tournage de cinéma pour un film à grand spectacle qui sortira en juillet 2018 "",Le tournage est impressionnant. Il a évidemment attiré de nombreux curieux venus photographier ces scènes rares. Même si, bien sûr, la production ne donne pas de détails sur le scénario, on sait que des scènes de cascades sont au programme, pour lesquels l'acteur américain s'entraine depuis déja pas mal de temps. Voici, en attendant, quelques images de ce ballet d'hélicos sur Paris, tournées par Yoann Dorion