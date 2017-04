Un Niçois annonce son suicide sur Twitter, une mobilisation menée par Samuel Etienne le sauve

Cher twitter. Cette fois j'ai décidé d'en finir. Je vais prendre assez de cachets pour m'endormir pour toujours. Adieu à tous.

C'est ce message posté ce vendredi 21 avril à 21h42 sur le compte d'un Niçois, un certain Julien qui se présente comme "trentenaire, au PS de gauche, supporter de l'OGC Nice et traducteur de formation" qui déclenche une vague de solidarité et de réactivité.



Le premier Tweeto, a réagir à cet appel de détresse est Samuel Etienne, l'animateur et journaliste de France 3 et amoureux de Nice.

"Julien, je vois que tu me suis... On parle en message privé s'il te plait ???"

Contacté ce samedi matin, notre confrère raconte la suite de cette histoire :

Parmi les 22.400 abonnés au compte Twitter du journaliste, les commentaires se font de plus en plus en plus nombreux. Sous le message de Julien, ils sont aussi plus de 300 à lui répondre. Chacun y va de son message d'encouragement, de partage de l'information et au fil des minutes de félicitations pour Samuel Etienne le "parrain" malgré lui du jeune homme :

@SamuelEtienne merci pour les infos. En espérant une issue heureuse. Bravo aux personnes qui se sont mobilisées.Courage à lui et sa famille — TANGUETTE(@TANGUETTE1) 21 avril 2017

@SamuelEtienne Samuel vous êtes un exemple pour tout le monde, vous êtes célèbre vous auriez pu vous en foutre, mais vous non que Dieu vous garde! — SteYo (@SteYoWay) 21 avril 2017

@SamuelEtienne Merci pour ces nouvelles rassurantes. Je me tracassais vraiment pour ce jeune homme que, par ailleurs, je ne connais pas. Bonne soirée à vs — Francis (@Francis3449) 21 avril 2017

Samuel Etienne a contacté les amis de Julien qui sur place ont eux appelé les secours. Pris en charge par le SAMU 06, il a été hospitalisé à l'hôpital Pasteur de Nice. Selon notre confrère, ce samedi matin les nouvelles semblent bonnes, "mais j'attends d'en savoir plus et d'être en contact avec lui".