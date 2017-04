La vidéo d'un restaurateur de St-Aygulf en colère fait le buzz !

TRIPADVISER, REFERENCE DES INTERNAUTES

C'est ce qu'on peut raisonnablement appeler un coup de gueule, et Vincent Durin, restaurateur depuis 25 ans au Canada, puis sur la Côte d'azur,Chef depuis douze ans du restaurantil a essuyé successivementsur Tripadviser , un site sur lequel certains internautes notent les restaurants ou les hôtels.Certains avis négatifs font mal. Pour les professionnels, difficile de savoir qui critique et sur quel fondement. Certains commentaires désobligeants peuvent même être postés par la concurrence. Joint par téléphone, Vincent Durin rappelle que sa cuisine est ouverte et que les critiques constructives des clients seront toujours les bienvenues, car elles contribuent à faire progresser un établissement dans la recherche de la qualité. D'autres sont infondées.C'est sur les réseaux sociaux que Vincent Durin a fait savoir ce qu'il en pense.