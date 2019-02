> DIRECT VIDEO. Suivez le Super-G dames des Championnats du monde de ski alpin d'Åre 2019

Les retransmissions à suivre en DIRECT VIDEO sur notre site

Mercredi 6 février

12h20 : Super-G Hommes



Vendredi 8 février

Combiné Dames

10h50 : Descente

15h45 : Slalom



Samedi 9 février

12h30 : Descente Hommes



Dimanche 10 février

12h30 : Descente Dames



Lundi 11 février

Combiné Hommes

11h00 : Descente

14h30 : Slalom



Mardi 12 février

16h00 : Compétition par équipes



Jeudi 14 février

Slalom Géant Dames

14h15 : 1ère manche

17h45 : 2e manche



Vendredi 15 février

Slalom Géant Hommes

14h15 : 1ère manche

17h45 : 2e manche



Samedi 16 février

Slalom Dames

11h00 : 1ère manche

14h30 : 2e manche



Dimanche 17 février

Slalom Hommes

11h00 : 1ère manche

14h30 : 2e manche

Aux commentaires de ces compétitions : Alexandre Pasteur

Luc Alphand

Carole Montillet

Claire Vocquier Ficot fera les interviews en bas des pistes

Première course de la quinzaine des Championnats du monde de ski, le Super-G dames peut permettre à l'Américaine Mikaela Shiffrin de gagner une première médaille sur quatre possibles (Super-G, Combiné, Géant, Slalom). Cette saison, à chaque fois qu'elle s'est alignée sur la discipline elle a gagné (Lake Louise, Saint Moritz puis Cortina d'Ampezzo).La tenante du titre : Nicole Schmidhofer. L'Autrichienne de 29 ans avait créé la surprise à Saint-Moritz en 2017. Cette fois la skieuse de Styrie, dans le centre de l'Autriche, est attendue au coeur d'une excellente saison où elle compte cinq podiums dont trois victoires, deux en Descente et une en Super-G.L'Américaine Lindsey Vonn , la "Reine de la vitesse", a signé dans sa carrière 82 victoires en Coupe du monde (six à Åre, dont sa dernière date de mars 2018). Elle disputera l'avant dernière course de sa carrière sur le super-G d'Åre.Chez les Françaises, l'équipe est en reconstruction avec un staff entièrement renouvelé depuis le début de la saison. Romane Miradoli sera certainement cette année la meilleure chance de médaille pour la France dans les deux disciplines de vitesse. Elle reste sur deux 5e place cette année, en Super-G à Garmisch-Partenkirchen et en Descente à Cortina d'Ampezzo.(source FIS)