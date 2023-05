Un homme tué par balles à Valence, un autre grièvement blessé

Dans la soirée du mardi 9 mai 2023, deux hommes ont été la cible de coups de feu dans le quartier de Fontbarlettes à Valence. L'un est décédé, l'autre est grièvement blessé.

Il était environ 23h, ce mardi 9 mai 2023, lorsque des coups de feu ont retenti dans le quartier de Fontbarlettes à Valence, dans le département de la Drôme. Deux hommes ont été pris pour cible. L'un a été tué, l'autre est grièvement blessé.

Connus de services de police

Des policiers, appelés pour intervenir après des coups de feu, "ont découvert une victime au sol, blessée par balle et inconsciente", et ont prodigué les premiers soins, a indiqué le parquet de Valence.

Selon une source policière contactée par Franceinfo, la victime est âgée de 29 ans. L'homme est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.

Un autre homme, âgé de 26 ans, a également été touché, blessé par balles dans la même rue de ce quartier de Fontbarlettes. "Il est grièvement blessé et a l'oreille arrachée" selon les informations obtenues par nos confrères de Franceinfo. Il dit "avoir été enlevé et violenté plus tôt dans la soirée", explique le procureur de la République à Valence.

Les deux victimes sont connues des services de police.

Les tireurs en fuite

De nombreuses douilles ont été découvertes sur les lieux, indique France Bleu Drôme Ardèche. Les auteurs des coups de feu sont en fuite. Une enquête pour meurtre en bande organisée, enlèvement et séquestration ainsi que tentative de meurtre en bande organisée, est confiée à la police judiciaire de Valence.

Début février 2023, un garçon de 16 ans avait été blessé par balles aux jambes dans le quartier. En janvier, une fusillade à la kalachnikov avait fait un autre blessé grave à Valence.

Source : Franceinfo / AFP