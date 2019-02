Echirolles : il prend une photo sous la jupe d'une gendarme et se fait interpeller

Alors qu'il se trouve dans une galerie marchande à Echirolles, vendredi 22 février, un homme de 37 ans glisse son téléphone portable sous la jupe d'une jeune femme et prend ses fesses en photo. Problème : cette dernière, bien que hors service, est gendarme et elle démasque très vite le manège.



Elle fait tout de suite appel aux vigiles de la zone commerciale pour qu'ils interpellent l'individu. Et une fois appréhendé, le mis en cause reconnaît les faits, sans pouvoir expliquer son geste aux enquêteurs. La gendarme décide alors de porter plainte pour "atteinte à la vie privée".



L'homme est placé en garde à vue et les policiers se rendent compte qu'il est déjà connu pour de tels faits. En avril 2018, le trentenaire avait été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble pour ce type d'agissements. Il avait écopé de 3 mois de prison avec sursis.



Cette fois, le parquet de Grenoble a demandé la fin de sa garde à vue et a sollicité un rendez-vous auprès d'un expert en psychiatrie qui devrait avoir lieu au début du mois de mars.