Un adolescent de 15 ans tué par balle lors d'une nouvelle fusillade dans le centre de Grenoble, un autre mineur blessé

Deux adolescents ont été la cible de tirs par arme à feu ce mardi 22 octobre, dans le quartier Hoche, à Grenoble. L'un d'entre eux, touché à la tête, est décédé. L'autre a été blessé à une cuisse. Les auteurs des tirs ont pris la fuite.

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Un adolescent est mort et un autre a été blessé, mardi 22 octobre au soir à Grenoble. Tous deux ont été atteints par balles en pleine rue à proximité d'un point de deal dans le centre-ville.

Les secours ont été appelés vers 22 heures à la suite de coups de feu entendus dans le quartier Hoche, près d'un important point de trafic de drogue. Arrivés sur les lieux, le Smur a pris en charge deux victimes blessées par balles.

L'un des blessés âgé de 15 ans, touché à la tête, est décédé. Connu de la justice, il avait été déclaré coupable par le juge des enfants, en juin 2024, de détention de stupéfiants et recel de bien provenant de la cession non autorisée de stupéfiants, indique le procureur adjoint de la République de Grenoble, François Touret de Coucy. "Il faisait l’objet d’une mesure éducative judiciaire avec notamment interdiction de paraître au quartier Carrare à Echirolles (un autre important point de deal, NDLR)", a-t-il ajouté.

La victime devait par ailleurs être jugée le 16 novembre prochain pour détention de stupéfiants, recel de bien provenant de la cession non autorisée de stupéfiants et refus de remettre la clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. L'adolescent avait été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de paraître au quartier Hoche, où s'est déroulée la fusillade, et l’obligation de respecter un placement. Placé à l'EPE de Corenc (Isère), il était déclaré en fugue depuis le 22 octobre à 17h45, précise le parquet.

La deuxième victime âgée de 17 ans, touchée à une jambe, a été transportée au centre hospitalier Grenoble-Alpes. "Il a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité par le juge des enfants de Grenoble le 7 octobre 2024 pour des faits de recel de vol et port d’arme de catégorie D", indique le procureur adjoint. Il était aussi mis en examen depuis juillet 2024 pour extorsion avec arme et tentative de vol avec arme commis en 2021.

Selon le procureur de la République adjoint de Grenoble, deux individus à trottinette ont tiré par arme à feu au niveau de la place André-Malraux. Les auteurs ont pris la fuite et la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) a été saisie de l'enquête.

Une vingtaine d'épisodes de violence

Depuis le début de l'année, plus d'une vingtaine d'épisodes de violence par arme à feu liés au trafic de drogue ont été recensés sur le territoire de la métropole de Grenoble, les autorités n'hésitant plus à parler de "guerre des gangs".

Dimanche soir, un homme de 47 ans a été tué par balle en pleine rue à Saint-Egrève, au nord de Grenoble, sans pour autant que son identité ne soit reliée au trafic de drogue. Le 10 octobre, un fourgon blindé de transport de fonds avait été attaqué par des hommes armés de kalachnikov qui ont fait feu en plein centre-ville, sans toucher personne, avant de prendre la fuite les mains vides.

Début septembre, Lilian Dejean, un employé municipal de Grenoble, a été tué par balle, pendant qu'il intervenait sur le site d'un accident de la route, par un homme toujours en cavale et connu de la justice notamment pour violences et trafic de stupéfiants.